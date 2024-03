Amazon investe 2,6 miliardi in Anthropic

La startup ha perciò attratto una serie di investitori di alto profilo come Google, il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala e, appunto, Amazon ed è oggi valutata oltre 18 miliardi di dollari. Le due big tech citate, del resto, sono alla pressante ricerca di un’alternativa a Chat Gpt da offrire ai propri clienti: OpenAI ha infatti ormai stretto un rapporto simbiotico ed esclusivo con Microsoft che ha stanziato oltre 13 miliardi per lo sviluppo delle soluzioni di AI della società di Sam Altman.

Il rapporto con Amazon

Nonostante i 4 miliardi ricevuti da Amazon, invece, Anthropic intende mantenere le relazioni con gli altri clienti, se non altro perché anche Google le ha assegnato un finanziamento tutt’altro che trascurabile, pari a 2 miliardi di dollari.

La startup californiana continuerà perciò a utilizzare il cloud sia di Amazon sia di Google per “far girare” e addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale. Ciò non toglie che Anthropic goda di un rapporto privilegiato con Amazon con cui, in particolare, sta lavorando allo sviluppo di nuovi chip per l’AI in grado di rivaleggiare con quelli del colosso Nvidia.