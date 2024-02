‘Controintuitivo’, il nuovo sorprendente libro di Luca Ciarrocca

CONTROINTUITIVO

di Luca Ciarrocca, direttore di Wall Street Cina

Per chi fosse interessato all’acquisto, il link migliore per i principali distributori è: https://www.gazbook.it/controintuitivo

Controintuitivo si riferisce a idee o azioni che sfidano il buon senso, le aspettative comuni o credenze consolidate. In questo libro Luca Ciarrocca sfida i nostri istinti iniziali e i modelli di pensiero tradizionali applicando il concetto a campi complessi come politica, geopolitica ed economia. In un mondo sempre più tumultuoso in cui le abituali certezze evaporano, allenarsi alla controintuitività è esercizio utile, quasi necessario, per un cambio di prospettiva nell’interpretazione di fatti ed eventi controversi, altamente divisivi e in continuo riaggiustamento.