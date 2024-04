JPMorgan avverte che il sell-off a Wall Street ha “ancora molta strada da fare”

Nella sessione di lunedì le azioni si sono riprese dal recente crollo, ma alcuni strateghi ribassisti di Wall Street ritengono che le preoccupazioni non scompariranno tanto presto per gli investitori.

Con l’affievolirsi delle aspettative che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse, i persistenti segnali di inflazione e le azioni ancora scambiate a valutazioni superiori alla media, molti credono che il mercato sia in una posizione simile a quella in cui si trovava all’inizio di una flessione durata tre mesi nel 2019 tra la fine dell’estate e l’autunno del 2023.

“L’andamento dei prezzi potrebbe dipendere dagli utili e potrebbe stabilizzarsi nel breve termine”, ha scritto lunedì in una nota il capo stratega di mercato di JPMorgan, Marko Kolanovic. “Al di là di questo, tuttavia, riteniamo che il sell-off debba andare oltre. Rimaniamo preoccupati per la continua compiacenza nelle valutazioni azionarie, l’inflazione che rimane troppo elevata, l’ulteriore revisione dei prezzi della Fed e le prospettive di profitto in cui l’accelerazione implicita di quest’anno potrebbe essere troppo ottimista.”

“L’attuale narrativa e i modelli di mercato somigliano sempre più a quelli della scorsa estate, quando le sorprese al rialzo sull’inflazione e le revisioni aggressive della Fed hanno guidato una correzione degli asset rischiosi, ma il posizionamento degli investitori appare ora più elevato”, ha scritto Marko Kolanovic ai clienti.

Alla fine dell’estate 2023, i mercati sono diventati sempre più pessimisti riguardo al taglio dei tassi da parte della Fed. Gli investitori hanno interpretato i commenti del presidente Jerome Powell alla riunione della Fed di settembre dello scorso anno nel senso che la banca centrale probabilmente avrebbe mantenuto i tassi di interesse più alti più a lungo di quanto molti sperassero. Ciò ha pesato sulle azioni nel mese successivo poiché i rendimenti obbligazionari sono saliti alle stelle.

All’epoca, i funzionari della Fed stavano ancora discutendo su ulteriori aumenti dei tassi mentre i dati economici continuavano ad arrivare ed erano più ‘caldi’ del previsto. Anche se questa volta non sono stati suggeriti aumenti, un numero crescente di economisti ha ventilato l’idea che una migliore crescita del previsto dell’economia potrebbe impedire alla Fed di ridurre i tassi quest’anno.

Ciò ha causato una reazione ben nota sui mercati. Mentre gli investitori hanno ridimensionato le loro scommesse sui tagli dei tassi – con il consenso che si è spostato dall’aspettarsi fino a sette tagli quest’anno a gennaio a meno di due – i rendimenti obbligazionari sono aumentati e le azioni sono entrate nella fase di peggiore calo dell’anno.

Julian Emanuel, che guida la strategia azionaria, derivati e quantitativa di Evercore ISI, ha recentemente dichiarato a Yahoo Finance che l’attuale fotografia del mercato ricorda ciò che ha preceduto il ritracciamento dello scorso anno.

Emanuel ha osservato attentamente il rendimento dei titoli del Tesoro a 2 anni, che una settimana fa ha raggiunto il 5% – un livello critico per il sentiment degli investitori – per la prima volta da novembre 2023. Successivamente le azioni hanno dovuto far fronte a un’ondata di sell. Lunedì il rendimento dei titoli del Tesoro a 2 anni ha chiuso a quasi il 4,97%.