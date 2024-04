‘Invertire l’invecchiamento’, piovono critiche sul genetista di Harvard

Il genetista di Harvard David Sinclair, che ha affermato che la sua “età biologica” è circa un decennio più giovane di quella reale, ha proposto il suo volto in gran parte senza rughe come portavoce del movimento per la longevità.

Il 54enne ha costruito il suo marchio sull’idea che l’invecchiamento è una malattia curabile. L’idea si è rivelata così seducente che legioni di accoliti seguono i suoi post online sulle sue ricerche e sui cocktail di integratori che consuma per evitare l’inevitabile.

I suoi account sui social media sono una piattaforma per affermare che il suo lavoro si sta avvicinando sempre più alla fonte della giovinezza. L’anno scorso ha affermato che una terapia genica inventata nel suo laboratorio di Harvard e sviluppata da una società da lui co-fondata, Life Biosciences, aveva invertito l’invecchiamento e ripristinato la vista nelle scimmie. “Il prossimo passo: inversione dell’età negli esseri umani”, ha scritto su X e Instagram.

Il 29 febbraio, agli occhi di molti altri scienziati che lavorano per svelare i misteri dell’invecchiamento, è andato troppo oltre.

Un’altra società da lui cofondata, la Animal Biosciences, lo ha citato in un comunicato stampa affermando che un loro integratore aveva invertito l’invecchiamento dei cani. Gli scienziati che studiano l’invecchiamento non riescono nemmeno a mettersi d’accordo su cosa significhi “invertire” l’invecchiamento, tanto meno su come misurarlo.

La reazione è stata rapida e dura.

L’Academy for Health and Lifespan Research, un gruppo di circa 60 scienziati co-fondato e guidato da Sinclair, è stato colpito da una cascata di dimissioni da parte di membri indignati dalle sue affermazioni. Uno scienziato che ha lasciato si è riferito a Sinclair su X come a un “venditore di olio di serpente”.

Giorni dopo, in una tesa riunione video, gli altri cinque membri del consiglio dell’accademia hanno spinto Sinclair a dimettersi da presidente. Ha sostenuto che il comunicato stampa conteneva una citazione inesatta, secondo le persone presenti alla riunione, ma in seguito si è dimesso.

Il lavoro di Sinclair viene pubblicato regolarmente su riviste scientifiche di alto livello e ha attirato l’attenzione su un campo emergente in lizza per credibilità e finanziamenti. Ha sfruttato la sua ricerca per centinaia di milioni di dollari di investimenti in varie aziende, più di 50 brevetti e fama come influencer della longevità.

Nel frattempo, le sue affermazioni, soprattutto nei post sui social media, nelle interviste e nel suo libro, hanno attirato le critiche di scienziati che lo hanno accusato di pubblicizzare la sua ricerca e di esaltare prodotti non dimostrati, compresi alcuni di aziende in cui aveva interessi finanziari.

“Le idee e i risultati del mio laboratorio sono in genere all’avanguardia, motivo per cui alcuni colleghi potrebbero ritenere che la ricerca sia sopravvalutata in quel momento”, ha detto Sinclair al Wall Street Journal in una e-mail. “Io sostengo la mia esperienza di scienziato fidato in una delle professioni più competitive di tutte.” Non mi impegno – ha detto – con i critici dei social media, compresi quelli che lo definiscono un venditore di olio di serpente, e che molti di questi commenti non sono “nient’altro che descrizioni errate”.

Fonte: The Wall Street Journal