Criptovalute, CEO di Binance condannato a 4 mesi di prigione

L’uomo più ricco del settore blockchain, il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ), è stato condannato da un tribunale federale di Seattle a quattro mesi di prigione.

Le autorità statunitensi hanno esaminato attentamente per anni il più grande mercato di criptovalute del mondo, ma alla fine lo scorso autunno hanno portato la società e il suo CEO alla sbarra.

Zhao, conosciuto come CZ, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act a novembre, per non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio (AML) presso l’exchange.

La sentenza è risultata più in linea con quanto richiesto dalla difesa. Il governo aveva chiesto una condanna a tre anni.

Non verrà immediatamente messo in custodia.

“Tutto ciò che vedo sulla tua storia e sulle tue caratteristiche sono di natura attenuante e di natura positiva”, ha detto nella sentenza il giudice Richard A. Jones della corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

Poiché non è cittadino statunitense, CZ non ha diritto a una struttura di minima sicurezza.

“Mi dispiace”, ha detto il fondatore alla corte, sottolineando che la sua azienda ha ora implementato controlli antiriciclaggio. “Nella mia mente, volevo fare tutto il possibile prima di dimettermi dalla carica di amministratore delegato”.

Binance rimane il più grande mercato di criptovalute al mondo, con 101 milioni di visitatori nell’ultimo mese e qualcosa come 10 miliardi di dollari di volume al giorno (anche se può essere molto più alto).

I suoi problemi normativi hanno scosso la posizione dominante per un po’, ma da allora ha riguadagnato tutto ciò che aveva perso.

Prima dell’accordo da 4,3 miliardi di dollari che coinvolgeva accuse penali e civili statunitensi, CZ aveva guidato Binance con un’aria di aggressiva sfida, minimizzando costantemente qualsiasi rischio di problemi legali.

A seguito di un’accurata cover story del 2022 su Bloomberg che esponeva gran parte del caso contro Binance, CZ ha creato un meme del numero 4.

Aveva stilato un elenco di quattro cose da fare nel 2023, la quarta era ignorare la paura, l’incertezza e il dubbio (FUD) e le notizie false.

Ogni volta che venivano mosse critiche a Binance, pubblicava il numero o un selfie con quattro dita alzate, il meme ampiamente ripreso e acclamato dai fan di Binance su Crypto Twitter.

Per tutto il tempo in cui CZ ha twittato “4”, la sua azienda era in trattative con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

In altre parole, i sostenitori della blockchain, ancora una volta, si sono lasciati prendere in giro da un importante imprenditore cripto che ha adottato il meme “ignora FUD”.

CZ non è stato obbligato a rinunciare alla sua partecipazione nella società da lui fondata, ma gli è stato vietato di gestirla per tre anni.

Nel frattempo, è rimasto bloccato negli Stati Uniti in attesa del processo, quindi ha trascorso il suo tempo incontrando persone influenti nel mondo degli affari e della politica e preparandosi per il suo prossimo capitolo.

All’inizio della processo, il token BNB di Binance veniva scambiato a 556 dollari. Quando è arrivata la notizia è salito a $571.