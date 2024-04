Banche occidentali in Russia hanno pagato 800 milioni di tasse al Cremlino

Le maggiori banche occidentali che rimangono in Russia hanno versato al Cremlino oltre 800 milioni di euro in tasse l’anno scorso, un incremento quadruplo rispetto ai livelli pre-bellici, nonostante le promesse di ridurre la loro esposizione in Russia dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina.

Le sette principali banche europee per asset in Russia — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e OTP — hanno riportato un profitto combinato di oltre 3 miliardi di euro nel 2023. Questi profitti, triplicati rispetto al 2021, sono stati in parte generati da fondi che le banche non possono ritirare dal paese.

L’aumento della redditività ha comportato il pagamento di circa 800 milioni di euro in tasse da parte delle banche europee, rispetto ai 200 milioni di euro del 2021, secondo un’analisi del Financial Times. Questo si aggiunge ai profitti delle banche statunitensi come Citigroup e JPMorgan.

Le tasse pagate dalle banche europee, equivalenti a circa lo 0,4% di tutte le entrate previste del bilancio non energetico della Russia per il 2024, mostrano come le aziende straniere rimaste nel paese aiutino il Cremlino a mantenere la stabilità finanziaria nonostante le sanzioni occidentali.

Le banche straniere hanno beneficiato non solo di tassi di interesse più alti, ma anche delle sanzioni internazionali imposte alle banche russe. Tali misure hanno privato i loro rivali dell’accesso ai sistemi di pagamento internazionali e aumentato l’attrattiva delle banche occidentali per i clienti nel paese.

Più della metà dei 800 milioni di euro di tasse pagate dalle banche europee corrisponde alla Raiffeisen Bank International dell’Austria, che ha la più grande presenza in Russia tra i prestatori stranieri.

I profitti russi della RBI sono più che triplicati, arrivando a 1,8 miliardi di euro tra il 2021 e il 2023, rappresentando la metà del profitto totale del gruppo austriaco, rispetto a circa un terzo prima della guerra.

Oltre ai regolari contributi fiscali nel 2023, Raiffeisen ha pagato 47 milioni di euro risultanti da una tassa straordinaria imposta dal Cremlino ad alcune aziende l’anno scorso.

Dopo l’invasione completa dell’Ucraina da parte del presidente Vladimir Putin nel febbraio 2022, la RBI ha ripetutamente espresso il suo piano di ridimensionamento e disinvestimento delle sue operazioni in Russia. Ha affrontato critiche persistenti da parte della Banca Centrale Europea e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per non aver ancora completato il ritiro.

Sebbene la RBI abbia compiuto alcuni sforzi per ridurre la sua esposizione in Russia, come la riduzione del 56% del suo portafoglio di prestiti dall’inizio del 2022, alcune misure indicano il contrario.

Recenti annunci di lavoro della RBI in Russia suggeriscono piani ambiziosi per “un’espansione multipla della base di clienti attivi”, ha riferito il FT.

Deutsche Bank, OTP dell’Ungheria e Commerzbank hanno ridotto significativamente la loro presenza in Russia, già piccola rispetto alla RBI, hanno dichiarato i loro rappresentanti. Intesa è la più vicina all’uscita, ma non ha ancora venduto la sua attività russa. UniCredit ha rifiutato di commentare.

Fonte: Financial Times