Attacco dell’Iran contro Israele, le reazioni dei mercati

DUBAI/LONDRA – I mercati del Golfo sono scesi leggermente domenica, un primo segnale della reazione degli investitori all’attacco senza precedenti dell’Iran al territorio israeliano, mentre gli investitori si preparavano alla ripresa delle contrattazioni nella maggior parte dei mercati lunedì, con un occhio di riguardo in particolare al petrolio.

L’attività potrebbe essere discontinua, dal momento che i trader stanno anche digerendo i dati macroeconomici globali della scorsa settimana, soprattutto l’inflazione statunitense più alta del previsto.

L’indice azionario di riferimento dell’Arabia Saudita ha chiuso in ribasso dello 0,3%, in ripresa da un calo precedente e più ampio, mentre l’indice principale del Qatar è sceso dello 0,8%.

Le azioni dell’indice di Tel Aviv sono aumentate dello 0,3%.

Sabato l’Iran ha lanciato droni e missili esplosivi contro Israele come rappresaglia per un sospetto attacco israeliano al suo consolato in Siria, e domenica ha avvertito Israele e gli Stati Uniti di una “risposta molto più ampia” in caso di ritorsioni. Israele ha detto che “la campagna non è ancora finita”.

“La domanda diventa: Israele cerca di ampliare il conflitto? Questa è l’incognita”, ha detto Tina Fordham, stratega geopolitica presso Fordham Global Foresight a Londra, aggiungendo che si aspetta un’apertura del petrolio in rialzo lunedì.

I prezzi del petrolio erano già in rialzo la scorsa settimana per la prevista risposta da parte dell’Iran, che ha contribuito a portare venerdì il greggio Brent di riferimento globale a 92,18 dollari al barile, il più alto da ottobre.

Anche alcuni asset rifugio hanno guadagnato terreno venerdì, con gli operatori cauti nell’esporsi agli sviluppi del fine settimana quando i mercati sono chiusi. Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento, che si muove in modo inverso al suo prezzo, è sceso di quasi 8 punti base, il calo giornaliero più grande in un mese.

Nel frattempo, l’oro è salito sopra i 2.400 dollari l’oncia, l’ultimo di una serie di massimi record.

Bitcoin, uno dei pochi asset scambiati 24 ore su 24, è crollato dell’8% in circa 20 minuti sotto i 62.000 dollari attorno alle 20:00 GMT di sabato, all’incirca quando sono emersi i rapporti secondo cui l’attacco era in corso.

Da allora ha riguadagnato terreno e l’ultima volta è stato scambiato intorno ai $ 64.500.

Lunedì, tuttavia, la geopolitica non sarà l’unico pensiero degli investitori.

“Il flusso di notizie riguarda l’Iran e Israele, quindi questo sarà la maggior parte (di ciò di cui la gente discuterà lunedì), ma siamo ancora in un ambiente in cui non abbiamo ancora digerito le notizie sull’inflazione degli Stati Uniti e cosa significa per il paese”, ha dichiarato domenica Samy Chaar, capo economista di Lombard Odier con sede a Ginevra.

“Siamo entrati in questo fine settimana di tensione geopolitica all’indomani del rapporto CPI. Si tratta di un contesto di mercato fragile nel breve termine, ma dopo un periodo fantastico, quindi è giusto che ci sia un po’ di vulnerabilità”.

Da quando Hamas, sostenuto dall’Iran, ha attaccato Israele il 7 ottobre e Israele ha invaso Gaza in risposta, l’indice azionario globale MSCI, ha toccato nuovi massimi, aiutato da dati economici resilienti, in particolare negli Stati Uniti e dalle aspettative che le principali banche centrali taglieranno i tassi di interesse.

L’indice principale dell’Arabia Saudita è aumentato di circa il 20% dall’8 ottobre. L’indice di riferimento del Qatar è scambiato intorno allo stesso livello dell’8 ottobre. E poiché la geopolitica è solo uno dei fattori difficili da prevedere, alcuni investitori internazionali si stanno concentrando sul quadro economico più ampio.

“Non intendo fare il generale da poltrona e fingere di avere un vantaggio su come si svilupperà l’escalation”, ha affermato Nick Ferres, chief investment officer di Vantage Point Asset Management a Singapore. “Dal nostro punto di vista, la notizia più importante per i mercati la scorsa settimana è stata la tendenza alla riaccelerazione dell’inflazione dei prezzi al consumo e le implicazioni per il percorso dei futuri tassi di interesse a breve termine”.

Fonte: Reuters