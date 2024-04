Xi a Blinken: l’America dovrebbe evitare la “feroce concorrenza” con la Cina

Il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito il segretario di Stato americano Antony Blinken che i due paesi non devono impegnarsi in una “feroce concorrenza”, poiché le relazioni bilaterali rimangono tese su questioni come il Mar Cinese Meridionale, Taiwan e il sostegno di Pechino alla guerra della Russia in Ucraina.

Durante un incontro venerdì presso la Grande Sala del Popolo a Pechino, Xi ha detto a Blinken che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, e dovrebbero cercare il “successo reciproco”, non “danneggiarsi a vicenda”, secondo alcuni media controllati dallo stato cinese.

“La Cina è lieta di vedere un paese fiducioso, aperto e prospero . . . Stati Uniti. Ci auguriamo che anche gli Stati Uniti possano vedere lo sviluppo della Cina in una luce positiva e proattiva”, ha affermato il presidente cinese.

“Una volta risolta questa questione fondamentale”, solo allora “le relazioni Cina-USA si stabilizzeranno, miglioreranno e andranno veramente avanti”, ha aggiunto Xi.

Parlando dopo il suo incontro con Xi, Blinken ha affermato che mentre lui “cerca di approfondire la cooperazione laddove i nostri interessi siano allineati”, gli Stati Uniti sono stati “molto lucidi riguardo alle sfide poste dalla Cina”.

Sottolineando che Pechino è il principale fornitore di macchine utensili, microelettronica, nitrocellulosa e altri prodotti a duplice uso (civile e militare) cruciali per la base industriale della difesa russa, ha detto ai giornalisti che Mosca “farebbe fatica a sostenere il suo assalto all’Ucraina senza il sostegno della Cina”.

Il Segretario di Stato americano ha detto di aver dettagliato le preoccupazioni di Washington nei suoi incontri e di aver aspettato di vedere la risposta di Pechino, avvertendo che gli Stati Uniti sono “pienamente pronti ad agire se non vediamo un cambiamento”.

Durante i colloqui di venerdì mattina con il ministro degli Esteri Wang Yi, Blinken ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e intorno a Taiwan, secondo un portavoce del Dipartimento di Stato.

Secondo il Ministero degli Esteri cinese, Wang ha detto a Blinken – che sta compiendo un viaggio di tre giorni in Cina – che mentre il dialogo e la cooperazione sono aumentati in “vari campi”, “d’altra parte, i fattori negativi nelle relazioni sino-americane sono in aumento e continuano a crescere e ad accumularsi”.

Wang ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero rispettare le “linee rosse” della Cina, come le rivendicazioni territoriali di Pechino su Taiwan, e cessare la vendita di armi all’isola.

Wang ha anche criticato Washington per “aver introdotto incessantemente misure per contenere la Cina”, come il blocco delle esportazioni di tecnologia e la diffusione di una falsa narrativa sulla sovraccapacità industriale cinese.

“La Cina è responsabile di un terzo della produzione globale, ma di un decimo della domanda globale, quindi c’è un chiaro disallineamento”, ha affermato Blinken, secondo cui i pesanti sussidi di Pechino all’industria hanno portato a una grande sovraccapacità interna e alle merci esportate all’estero a prezzi estremamente bassi.

Fonte: Financial Times