Federal Reserve, Powell: tassi più alti più a lungo

La Federal Reserve ha segnalato che i tassi Usa probabilmente rimarranno più alti più a lungo, mentre lotta continua a con un’inflazione ancora persistente.

Nel comunicato del Federal Open Market Committee, dopo la riunione di mercoledì, si afferma che negli ultimi mesi c’è stata “una mancanza di ulteriori progressi” verso l’obiettivo di inflazione del 2%, il che di fatto ritarda i tagli dei tassi fino alla seconda metà di questo anno.

“Probabilmente ci vorrà più tempo per acquisire la fiducia che siamo su un percorso sostenibile verso il basso dell’inflazione verso il 2%”, ha detto il presidente della Fed Jay Powell durante la conferenza stampa dopo l’annuncio. “Non so quanto tempo ci vorrà”. “Ma penso che sia improbabile che la prossima mossa del tasso di riferimento sarà un aumento”, ha detto Powell.

La banca centrale statunitense mantiene quindi i tassi di interesse tra il 5,25% e il 5,5%, un massimo di 23 anni in vigore dall’estate del 2023.

Powell si è opposto alla previsione di un’inflazione stile anni ’70 unita alla stagnazione dell’economia, affermando che la crescita è rimasta forte e la pressione sui prezzi era inferiore al 3%.

“Non vedo la ‘stag’, e non vedo la ‘flazione’, ha detto.

Prima dell’incontro della Fed, i trader del mercato dei futures scommettevano su uno o due tagli quest’anno, con la prima riduzione non completamente scontata fino a dicembre. Tali aspettative sono state confermate durante l’incontro, anche se i trader hanno rafforzato la loro convinzione riguardo ad un taglio verso la fine dell’anno.

I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno chiuso la giornata in ribasso, con il tasso del titolo a due anni – che si muove con le aspettative sui tassi di interesse – in calo di 0,08 punti percentuali al 4,96%. I commenti di Powell all’inizio hanno spinto al rialzo le azioni statunitensi, ma il trend si è invertito nel corso della giornata, con Wall Street in calo. Lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno entrambi chiuso in ribasso dello 0,3%.

Il segnale di un tasso più alto per un periodo più lungo da parte della Fed fa seguito ai dati recenti che mostrano che l’inflazione è tornata ad aumentare, in gran parte guidata dal costo del carburante, mentre l’economia statunitense è cresciuta più lentamente nel primo trimestre dell’anno rispetto alle aspettative.

I commenti della Fed significano anche che i costi di finanziamento potrebbero rimanere più elevati nel periodo che precede le elezioni presidenziali di quest’anno a novembre. Il presidente Joe Biden ha recentemente affermato che “si aspetta che i tassi scendano”.

Ma lo spazio di manovra della Fed si è ridotto drasticamente, con l’inflazione in aumento, il rallentamento della crescita e il calendario politico che diventa un vincolo sempre più stretto.