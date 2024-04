Tassi in rialzo sui Treasury, e guadagni sull’azionario?

L’aumento dei tassi d’interesse a lungo termine di questo mese sta accrescendo l’ansia degli investitori riguardo al futuro del mercato azionario.

Nell’ultima settimana, i rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno raggiunto nuovi massimi del 2024 dopo che i dati recenti hanno mostrato un’inflazione persistente. All’inizio dell’anno, i trader di Wall Street si aspettavano che la Federal Reserve tagliasse i tassi sei volte, ma ora prevedono solo un taglio. Il rendimento della nota decennale di riferimento, che aumenta man mano che i prezzi delle obbligazioni calano, è salito di quasi un punto percentuale rispetto ai minimi di febbraio, stabilizzandosi venerdì al 4,668%.

Molti temono che il rimbalzo dei rendimenti possa ostacolare ulteriori guadagni, soprattutto quando le azioni sono relativamente costose rispetto agli utili aziendali. L’aumento dei rendimenti ha provocato forti cali delle azioni nel 2022, riducendo il rendimento aggiuntivo che gli investitori ricevono in cambio del rischio extra di detenere azioni invece di obbligazioni, mentre erodeva il valore attuale che Wall Street attribuisce ai futuri profitti delle aziende.

La tensione si è acuita giovedì quando, dopo dati sulla crescita degli Stati Uniti inferiori alle attese che mostravano un’inflazione più forte del previsto, le azioni sono calate e i rendimenti sono schizzati in alto. Tuttavia, venerdì le azioni hanno registrato una ripresa, sostenute dagli utili solidi di aziende come Alphabet, la società madre di Google, e dai dati sull’inflazione preferita dalla Fed conformi alle previsioni.

Rick Rieder, chief investment officer del reddito fisso globale presso il gestore di asset da 10,5 trilioni di dollari BlackRock, ha commentato: “I mercati erano eccessivamente zelanti, per usare un eufemismo, riguardo ai tagli della Fed a marzo e sei volte quest’anno. Ora c’è stata una completa revisione di quel processo di pensiero, e quando ciò accade, i mercati diventano molto nervosi alla ricerca della prossima informazione.”

I trader riceveranno nuove indicazioni sulle prospettive dei tassi dal presidente della Fed, Jerome Powell, al termine della riunione della banca centrale mercoledì. Poi l’attenzione si sposterà sul rapporto sull’occupazione di venerdì per cercare indizi sulla salute dell’economia. Anche il Dipartimento del Tesoro è pronto a rilasciare questa settimana il suo ultimo piano di prestito trimestrale, offrendo agli investitori una ripartizione su come il governo intenderà coprire il suo deficit di bilancio.

Quest’anno molti hanno in gran parte ignorato l’aumento dei rendimenti, grazie a un’economia forte che ha incrementato gli utili delle aziende, ha detto Steve Sosnick, chief strategist di Interactive Brokers. Questo è uno dei motivi per cui l’S&P 500 ha chiuso venerdì a circa il 2,9% sotto il suo massimo record del 28 marzo, ma resta in rialzo del 6,9% per l’anno.

Tuttavia, l’ascesa ha esteso le valutazioni. Venerdì, le aziende nell’S&P 500 sono state scambiate a circa 24 volte i loro utili degli ultimi 12 mesi, ben al di sopra della media decennale di circa 20 volte. E la combinazione di crescita rallentata e inflazione superiore alle attese nel rapporto di giovedì suggerisce che le prospettive potrebbero essere più cupe di quanto molti sperassero.