Xi e Putin contro l’America “distruttiva e ostile”

Vladimir Putin e Xi Jinping giovedì hanno promesso di lavorare insieme contro quella che hanno definito la pressione statunitense “distruttiva e ostile” e di approfondire i legami che hanno sostenuto l’invasione russa dell’Ucraina.

Il presidente cinese ha promesso di lavorare con il suo omologo russo per “rigenerare” i loro paesi, nella prima giornata di colloqui a Pechino, affermando che la Cina “sarà sempre un buon partner” della Russia, secondo i media statali cinesi.

Putin è arrivato giovedì per una visita di stato di due giorni che includerà colloqui dettagliati su Ucraina, Asia, energia e commercio con Xi, il suo più potente sostenitore politico e rivale geopolitico degli Stati Uniti.

“La relazione Cina-Russia oggi è frutto di duro lavoro, e le due parti devono apprezzarla e coltivarla”, ha detto Xi a Putin mentre si incontravano nella Grande Sala del Popolo a Pechino per la loro sessione inaugurale.

“La Cina è disposta a… raggiungere congiuntamente lo sviluppo e la rigenerazione dei nostri rispettivi paesi, e lavorare insieme per sostenere l’equità e la giustizia nel mondo”.

Xi Jinping ha detto a Vladimir Putin che i legami tra le due nazioni rimangono forti, proprio mentre il leader russo inizia un nuovo mandato con la guerra in Ucraina che entra nel suo terzo anno.

Xi ha dichiarato che la sua nazione è “pronta a lavorare con la Russia come un buon vicino, amico e partner di fiducia reciproca”, ha riferito giovedì il canale statale China Central Television (CCT) dopo l’incontro tra i due a Pechino.

Il leader cinese ha aggiunto che è pronto “a consolidare l’amicizia tra i due popoli per le generazioni a venire”.

Cina e Russia hanno dichiarato un partenariato “senza limiti” nel febbraio 2022 quando Putin ha visitato Pechino pochi giorni prima di inviare decine di migliaia di truppe in Ucraina, innescando la guerra più sanguinosa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Scegliendo la Cina per il suo primo viaggio all’estero da quando ha giurato per un mandato di sei anni che lo manterrà al potere almeno fino al 2030, Putin sta inviando un messaggio al mondo sulle sue priorità e sulla forza dei suoi legami personali con Xi.

“È stato l’eccezionalmente alto livello del partenariato strategico tra i nostri paesi a determinare la mia scelta della Cina come primo stato che avrei visitato dopo l’insediamento come presidente”, ha detto Putin. “Cercheremo di stabilire una cooperazione più stretta nei campi dell’industria e dell’alta tecnologia, dello spazio e dell’energia nucleare pacifica, dell’intelligenza artificiale, delle fonti di energia rinnovabile e di altri settori innovativi.”

Si prevede che le chiacchierate informali tra i leader e i funzionari senior di entrambe le parti, che si terranno durante il tè e la cena più tardi giovedì, saranno cruciali per il viaggio di due giorni. L’assistente alla politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, ha detto che questi colloqui spazieranno sull’Ucraina, l’Asia, l’energia e il commercio.

I commenti sottolineano la stretta relazione che si è sviluppata tra le nazioni negli ultimi anni. I due leader hanno dichiarato un’amicizia “senza limiti” poche settimane prima che Putin lanciasse la sua invasione su larga scala dell’Ucraina e si sono incontrati più di 40 volte dal 2012, anno in cui Xi è salito al potere.

Putin desidera che la visita garantisca che il sostegno economico e commerciale che la Cina ha fornito da quando ha attaccato l’Ucraina all’inizio del 2022 rimanga intatto. Gli Stati Uniti hanno avvertito la Cina riguardo al suo commercio con la Russia, minacciando di sanzionare le banche che superano le linee rosse.

La seconda economia più grande del mondo è diventata un alleato indispensabile per la Russia, che si affida alla Cina come mercato per la sua energia e fornitore delle sue necessità belliche.

Ciò ha messo Putin in una posizione a volte imbarazzante, con Pechino cauta riguardo al suo brandire la spada nucleare e attenta alla necessità di mantenere un accesso illimitato al sistema economico globale guidato dagli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, gli Stati Uniti hanno intensificato gli avvertimenti alle banche e agli esportatori cinesi riguardo alle conseguenze se aiutano a rafforzare la capacità militare della Russia. A dicembre, il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che imporrà sanzioni secondarie alle banche che facilitano accordi in cui la Russia procura semiconduttori, cuscinetti a sfere e altre attrezzature necessarie per il suo esercito, anche se non sono consapevoli di farlo.