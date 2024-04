Il petrolio supera i 90 dollari, tutte le borse in calo

I prezzi del petrolio sono saliti sopra i 90 dollari al barile e le azioni a Wall Street sono crollate, le crescenti tensioni in Medio Oriente fanno tremare i mercati.

Giovedì i futures del greggio Brent sono aumentati dell’1,5% attestandosi a 90,65 dollari al barile – il prezzo di chiusura più alto da ottobre – mentre i trader valutano la potenziale reazione dell’Iran dopo un sospetto attacco israeliano al suo consolato a Damasco.

L’indice azionario blue-chip S&P 500 ha chiuso in ribasso dell’1,2%, il calo giornaliero più forte dalla metà di febbraio, mentre il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è sceso dell’1,4%. Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto l’1,4%, ovvero circa 530 punti, in calo per il quarto giorno consecutivo. Era circa un mese da quando tutti e tre gli indici sono scesi almeno dell’1%.

Wall Street è stata presa da una brusca ondata di vendite giovedì dopo che un membro della Federal Reserve ha suggerito che i tagli dei tassi di interesse potrebbero non essere imminenti.

Gli investitori erano già nervosi questa settimana per i dati economici secondo cui i tagli dei tassi potrebbero essere ancora lontani.

I timori che la guerra tra Israele e Hamas potesse sfociare in una conflagrazione più ampia avevano contemporaneamente scatenato una corsa verso asset considerati meno rischiosi delle azioni.

“È una classica corsa ai beni rifugio”, ha commentato un analista, sottolineando che i prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi, considerati privi di rischio, sono aumentati con la svendita delle azioni.

“Anche lo yen giapponese sta andando bene, e ci vuole molto perché lo yen vada bene in questi giorni”, ha aggiunto l’analista, riferendosi alla valuta sotto pressione del paese.

C’è stata in sostanza una fuga verso lidi sicuri dopo le notizie sull’escalation in Medio Oriente. Il greggio è aumentato vertiginosamente e gli investitori si sono precipitati verso i titoli del Tesoro.

Il calo del mercato azionario è coinciso con un discorso di Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis, il quale ha suggerito che i tassi di interesse statunitensi potrebbero non scendere come ampiamente previsto quest’anno. Se l’inflazione americana continuasse a muoversi “lateralmente, allora questo mi farebbe chiedere se dobbiamo davvero tagliare i tassi”, ha detto Kashkari.