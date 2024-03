Reddit, il miglior IPO a Wall Street del 2024

Reddit Inc. e i suoi investitori stanno cercando di raccogliere fino a 748 milioni di dollari in quella potrebbe essere una delle più grandi offerte pubbliche iniziali finora quest’anno, secondo persone vicine alla questione.

La piattaforma di social media e alcuni dei suoi attuali azionisti pianificano la vendita di 22 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 31 e 34 dollari ciascuna, secondo fonti citate da Bloomberg. La società stava cercando una valutazione di ben 6,5 miliardi di dollari nella quotazione, ha riferito Bloomberg News.

La società di social media ha accantonato circa 1,76 milioni di azioni nell’IPO affinché siano acquistate da utenti e moderatori che hanno creato account prima del 1 gennaio. Tali azioni non saranno soggette a un periodo di blocco, il che significa che i proprietari potranno venderle sul mercato il giorno stesso di apertura degli scambi, secondo la dichiarazione depositata da Reddit a febbraio presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

La valutazione di Reddit

Gli oltre due anni di sforzi da parte di Reddit per quotarsi riflettono gli alti e bassi del mercato, a partire dalla sua prima registrazione riservata nel 2021, quando le IPO sulle borse statunitensi stabilirono un record storico di 339 miliardi di dollari. Reddit raccolse fondi quell’anno che valutarono la società 10 miliardi di dollari, mentre alcuni i rumor di borsa l’anno successivo riferirono che avrebbe potuto essere valutato fino a 15 miliardi di dollari in una IPO.

Nel frattempo, le IPO negli Stati Uniti sono crollate, sprofondando ad appena 26 miliardi di dollari l’anno scorso. A gennaio Reddit stava valutando il feedback dei primi incontri con potenziali investitori nell’IPO secondo cui avrebbe potuto prendere in considerazione una valutazione di almeno 5 miliardi di dollari, tre volte inferiore a quella massima del 2022.

La società è l’IPO di più alto profilo nell’elenco delle società che si sono quotate o si stanno per quotare a Wall Street. La più grande di queste quotazioni è stata l’offerta da 1,57 miliardi di dollari di Amer Sports Inc. a gennaio. Astera Labs Inc., un produttore di software focalizzato sull’intelligenza artificiale, sostenuta da Intel, ha dichiarato venerdì che cercherà fino a 534 milioni di dollari nella sua IPO, che probabilmente precederà quella di Reddit.

La quotazione di Reddit sarà osservata attentamente dai candidati all’IPO, come Rubrik Inc., start-up di sicurezza dei dati sostenuta da Microsoft Corp., e la società di pagamenti sanitari Waystar Technologies Inc. Le loro decisioni arrivano dopo un quartetto di quotazioni statunitensi guidate da $ 5,23 del progettista di semiconduttori Arm Holdings Plc. L’offerta di vari miliardi a settembre non è riuscita ad innescare una ripresa duratura del mercato.

Perdite in diminuzione

Fondata nel 2005, Reddit ha registrato una media di 73,1 milioni di visitatori unici attivi giornalieri nel quarto trimestre, secondo i dati di febbraio. La società ha registrato una perdita netta di 91 milioni di dollari su un fatturato di 804 milioni di dollari nel 2023, rispetto a una perdita netta di circa 159 milioni di dollari su un fatturato di 667 milioni di dollari dell’anno precedente.

Il maggiore azionista di Reddit è Advance Magazine Publishers Inc., parte dell’impero editoriale della famiglia Newhouse che possiede Condé Nast, che ha acquistato Reddit nel 2006 e ne ha fatto uno spin-off nel 2011.

Reddit ha affermato che i suoi milioni di utenti e moderatori fedeli rappresentano rischi ma anche vantaggi per l’azienda. I Redditor hanno un rapporto storicamente combattivo con il sito, lanciando rivolte su tutto, dal razzismo sulla piattaforma alle decisioni sul personale dei dirigenti.