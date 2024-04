VIDEO di S1, il robot umanoide prodotto dalla cinese Astribot

L’ultimo modello di robot umanoide, il S1, prodotto dalla compagnia cinese Astribot, una sussidiaria di Stardust Intelligence, sta mostrando prestazioni che spaziano oltre le consuete aspettative. Questo robot, equipaggiato con AI, ha dimostrato una velocità e precisione senza precedenti, riuscendo ad eseguire movimenti fino a 10 metri al secondo e a gestire un carico di 10 kg per braccio.

Le abilità del S1 sono state esibite attraverso un video (qui sotto) che illustra la sua capacità di svolgere compiti con estrema precisione: dall’apertura e versamento del vino alla rasatura di un cetriolo, fino alla scrittura di calligrafia e all’imitazione dei movimenti umani, il che suggerisce un elevato potenziale di apprendimento.

Fondato nel 2022 a Shenzhen da Lai Jie, che ha collaborato con entità come Tencent Robotics Laboratory e Baidu, Astribot si ispira al proverbio latino ‘Ad astra per aspera’ per rappresentare la sua visione e impegno nello sviluppo della tecnologia robotica AI. Nonostante l’assenza di una parte inferiore che suggerisce una possibile limitazione nella locomozione, il S1 promette di rivoluzionare il settore, rendendolo commercialmente disponibile entro la fine dell’anno.

Con il riscaldamento della competizione nel settore dei robot umanoidi, il futuro appare promettente per Astribot, poiché potrebbe effettivamente consolidare la sua presenza in questo mercato in rapida espansione.

