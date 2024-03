La performance di Wall Street con Biden è ora migliore che con Trump

Il forte inizio d’anno del mercato azionario statunitense ha incrementato il suo guadagno complessivo sotto la presidenza di Joe Biden, con l’indice di riferimento S&P 500 ora in rialzo del 34% dal suo insediamento nel 2021.

Si tratta di un risultato migliore rispetto alla performance SPX dell’S&P 500 sotto l’ex presidente Donald Trump in questa fase del suo mandato, ovvero dopo circa tre anni e due mesi in carica.

L’indicatore azionario era aumentato solo del 6% a metà marzo 2020 rispetto al livello al momento dell’insediamento di Trump nel 2017, come mostrato nella tabella seguente.

Ma il chiaro motore del mercato quattro anni fa sono stati gli effetti devastanti del COVID-19, con i titoli azionari in forte calo mentre prendeva piede l’incertezza legata alla pandemia.

Il track record del mercato azionario di Trump potrebbe apparire migliore rispetto a quello di Biden tra pochi mesi, poiché il rally di S&P verso nuovi massimi nell’estate del 2020 viene incluso in qualsiasi confronto.

Mentre Biden e Trump hanno entrambi celebrato i record del mercato azionario, gli occupanti dello Studio Ovale sono limitati nella misura in cui le loro azioni possono influenzare il mercato azionario.

“C’è sempre un effetto di ritardo tra la politica e il suo impatto economico e ciò che ciò significa per i mercati, quindi quale credito o colpa un presidente dovrebbe o non dovrebbe ottenere non è semplice da chiarire”, ha affermato Brian Gardner, capo stratega politico di Washington presso Stifel.

Il crollo del mercato nel 2020 quando il Covid ha iniziato a colpire è stato principalmente un “riflesso di quanto al mercato non piace l’incertezza”, ha aggiunto a MarketWatch Ed Mills, analista politico di Washington e amministratore delegato di Raymond James.