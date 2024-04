Chi è al centro del rialzo da record dell’oro? La Cina

L’ascesa dell’oro ai massimi storici sopra quota 2.400 dollari l’oncia quest’anno ha affascinato i mercati globali. La Cina, il più grande produttore e consumatore mondiale del metallo prezioso, è al centro di questa straordinaria ascesa.

Il peggioramento delle tensioni geopolitiche, inclusa la guerra in Medio Oriente e in Ucraina, e la prospettiva di tassi di interesse più bassi negli Stati Uniti sono tutti elementi che favoriscono la fatturazione dell’oro come investimento. Ma ad alimentare il rally è l’inarrestabile domanda cinese, poiché gli acquirenti al dettaglio, gli investitori di fondi, i trader di futures e persino la banca centrale guardano ai lingotti di gold come una riserva di valore in tempi incerti.

Il più grande acquirente

Cina e India hanno sempre gareggiato per il titolo di maggiore acquirente mondiale di oro. Ma la situazione è cambiata lo scorso anno quando il consumo cinese di gioielli, lingotti e monete è salito a livelli record. La domanda di gioielli in oro in Cina è aumentata del 10%, mentre quella indiana è scesa del 6%. Gli investimenti in lingotti e monete cinesi, nel frattempo, sono aumentati del 28%.

E c’è ancora spazio per una crescita della domanda, ha detto a Bloomberg Philip Klapwijk, amministratore delegato della società di consulenza Precious Metals Insights Ltd con sede a Hong Kong. Le limitate opzioni di investimento in Cina, la prolungata crisi nel settore immobiliare, la volatilità dei mercati azionari e l’indebolimento dello yuan sono tutti fattori che invitano a convogliare denaro verso asset percepiti come più sicuri.

“Il peso del denaro disponibile in queste circostanze per un bene come l’oro – e in realtà per l’arrivo di nuovi acquirenti – è piuttosto considerevole”, ha detto. “Non ci sono molte alternative in Cina. Con i controlli sui cambi e sui capitali, non puoi semplicemente guardare ad altri mercati in cui investire i tuoi soldi”.

Salto delle importazioni

Anche se la Cina estrae più oro di qualsiasi altro paese, ha ancora bisogno di importarne molto e le quantità stanno diventando sempre più grandi. Negli ultimi due anni, gli acquisti all’estero sono ammontati a oltre 2.800 tonnellate, più di tutto il metallo sottostante i fondi negoziati in borsa in tutto il mondo (ETF), o circa un terzo delle scorte detenute dalla Federal Reserve americana.

Ciononostante, il ritmo delle spedizioni è accelerato ultimamente. Le importazioni sono aumentate nel periodo precedente al Capodanno lunare cinese, una stagione di punta per i regali, e nei primi due mesi dell’anno sono aumentate del 53% rispetto al 2023.

Banca Centrale cinese

La Banca popolare cinese è stata impegnata in una corsa agli acquisti per 17 mesi consecutivi, la sua serie di acquisti più lunga di sempre, nel tentativo di diversificare le sue riserve lontano dal dollaro e proteggersi dal deprezzamento della valuta.

È l’acquirente più entusiasta tra le numerose banche centrali che preferiscono l’oro. Lo scorso anno il settore ufficiale ha raggiunto livelli quasi record del metallo prezioso e si prevede che manterrà gli acquisti elevati nel 2024.