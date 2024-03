“Vai col Toro”. Fin quando l’S&P 500 raggiungerà quota 6.250

“La storia dei Magnifici Sette è finita, per fortuna.” Questo è stato Jay Woods, il capo stratega globale di Freedom Capital Markets, parlando alla CNBC mercoledì dopo un’altra giornata negativa per la maggior parte dei nomi delle Big Tech: Tesla TSLA, -2,22% e Apple AAPL, 1,01% sono stati i più colpiti, e il Nasdaq Composite è aggrappandosi a un guadagno mensile di circa lo 0,5%. Le preoccupazioni che la corsa tecnologica si stia allungando – addirittura superando – arrivano mentre il bitcoin raggiunge nuove vette, con JPMorgan che recentemente lo ha segnalato come un potenziale segno di schiuma nei mercati generali. Nel frattempo, i sondaggi sul sentiment dell’American Association of Individual Investors hanno citato un ottimismo “insolitamente elevato” per il pubblico al dettaglio. Ma “corri con i rialzisti”, afferma la nostra dichiarazione del giorno da parte del capo della strategia azionaria statunitense della Société Générale, Manish Kabra, che indica una tripla di segnali che suggeriscono che le azioni sono in qualche modo lontane dalla sovraesuberanza. “Per farla breve, si tratta di flessione dei profitti”, ha affermato Kabra in una nota recente. “L’S&P 500 ha un chiaro margine di overshooting nonostante sia scambiato a 21 volte il prezzo/utili a termine poiché i nuovi massimi dell’indice coincidono con i nuovi massimi del ciclo di profitto”. SocGen ha previsto una crescita degli utili del 5% nel 2024 e del 15% per il 2025, e tutto ciò è “esposto a un rischio di rialzo”, afferma lo stratega. “Il Nasdaq-100, ad alto contenuto tecnologico, è ancora il motore più importante e la fonte del ciclo EPS [utili per azione]. I nostri calcoli sulla bolla TMT suggeriscono che l’S&P 500 dovrebbe raggiungere i 6.250 per ribaltarsi nell’esuberanza irrazionale derivante dall’attuale ottimismo razionale”, afferma. Hanno scoperto che durante il boom del 2000, la tecnologia veniva scambiata a 2 volte la sua quota di profitto nell’indice S&P 500 SPX e il Nasdaq-100 è attualmente a 1,25 volte per azione. Lo stesso S&P 500 veniva scambiato a 25 volte il prezzo/utili a termine di 12 mesi durante quel boom rispetto alle 21 volte attuali. DIAMO UN SENSO AI MERCATI Scopri l’impatto che le pratiche commerciali globali, le dinamiche di mercato, le politiche economiche e altro ancora hanno su di te con le notizie e le analisi in tempo reale di MarketWatch.

“Noi diciamo di mantenere una posizione long sulla tecnologia statunitense, poiché il ciclo dei profitti dovrebbe accelerare ulteriormente [nella prima metà], e di mantenere una posizione long sugli industriali sul reshoring e sulla ridistribuzione delle catene di fornitura globali”, ha affermato Kabra, che ha anche affermato che il loro tema tecnologico AI Rise of Robots è un punto di investimento favorevole.

Per quanto riguarda i suoi tre segnali di svolta, il Global Cycle Indicator di SG, alimentato dai principali indicatori economici dell’OCSE, indica un regime di mercato in “boom” poiché rimane su una tendenza rialzista iniziata nell’aprile 2023.

“L’ampiezza dell’indicatore segnala che il 76% dei principali indicatori economici dei paesi sono migliorati negli ultimi sei mesi e il 65% è migliorato negli ultimi 12 mesi”, ha affermato.

Il secondo segnale, l’indicatore composito dei consumatori di SocGen, guidato dalla fiducia dei consumatori, dalle tendenze immobiliari e occupazionali, rimane positivo dopo una svolta a gennaio, a causa della forte crescita immobiliare negli Stati Uniti, afferma. Infine, l’indicatore SG Cross Asset Momentum è stato positivo per otto settimane consecutive.

Al di là del ciclo EPS che tocca nuovi massimi, Kabresh vede le azioni statunitensi sostenute dalla compressione degli spread ad alto rendimento, quando le differenze di rendimento tra asset sicuri come i titoli del Tesoro e le obbligazioni societarie ad alto rendimento si riducono. Le condizioni calme per le obbligazioni spazzatura indicano che gli investitori nel debito non sono preoccupati per le prospettive aziendali, il che è favorevole alle azioni.

Anche lo “spazio sostanziale” per una riduzione della volatilità del reddito fisso è un vantaggio, afferma lo stratega.

“Questo contesto non dovrebbe portare a un declassamento delle azioni statunitensi oltre alle inversioni tecniche dei prezzi”, afferma. SocGen ha fissato un obiettivo di 4.750 per l’S&P 500 a settembre, che è al centro delle previsioni di Wall Street per quest’anno, alcune delle quali da allora sono state aumentate.