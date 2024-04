Meta scuote Wall Street

Un rapporto deludente sugli utili di Meta Platforms Inc. tiene gli investitori in titoli tecnologici in allerta con i risultati di alcune delle società più grandi e importanti del mercato azionario previsti nei prossimi giorni.

Le azioni della società madre di Facebook sono scese fino al 19% nelle negoziazioni after-hours e un fondo quotato in borsa che replica l’indice Nasdaq 100, ad alto contenuto tecnologico, è sceso fino all’1% dopo che Meta aveva previsto vendite più deboli del previsto nel trimestre in corso, registrando al contempo a maggiori spese in conto capitale.

“Anche se Meta utilizzerà l’intelligenza artificiale nel suo lavoro, in questo momento non sembra essere il più grande beneficiario dell’adozione dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Jack Ablin, chief investment officer di Cresset Wealth Advisors. “La delusione dal lato delle entrate sta oscurando qualsiasi ottimismo sull’intelligenza artificiale. È difficile dire quale sarà il vantaggio per gli utenti e, sebbene l’intelligenza artificiale possa in definitiva significare un certo risparmio sui costi in futuro, ciò non è ancora visibile”.

Alphabet Inc., che pubblica gli utili giovedì insieme a Microsoft Corp., è stata tra le aziende a subire le maggiori perdite in borsa, con un ribasso di circa il 3,3%. Amazon.com Inc., i cui risultati saranno pubblicati martedì, è scesa di oltre il 2,5%. Le società di social media Snap Inc. e Pinterest Inc. sono scese ciascuna di oltre il 6%, mentre Reddit Inc. è scesa dell’1,8%.

International Business Machines Corp. e il produttore di software ServiceNow Inc. hanno aggravato la situazione negativa con le loro azioni crollate rispettivamente dell’8,5% e del 5,5%, dopo i loro stessi resoconti sugli utili. Anche il colosso dell’intelligenza artificiale Nvidia Corp. è stato colpito dai sell, con il titolo in calo fino al 2,1%.

“Il metodo del ‘vedi cosa resta’ degli anni passati non sarà tollerato dalla base degli investitori”, ha scritto mercoledì in una nota Sophie Lund-Yates, analista di Hargreaves Lansdown, aggiungendo che, sebbene le risorse di Meta siano vaste, non lo sono all’infinito. “Il linguaggio relativo ai piani di spesa è diventato ancora una volta più audace, e questo potrebbe essere ciò che spaventa i mercati”.

Secondo gli analisti di Lynx Equity Strategies, gli utili di Meta sollevano domande che vanno oltre il suo business specifico e vanno al cuore della più ampia strategia di investimento nell’intelligenza artificiale.

“Nonostante tutta questa attenzione sull’intelligenza artificiale, perché l’azienda non è in grado di superare le aspettative di giugno”, hanno detto gli analisti di Lynx KC Rajkumar e Jahanara Ahmed. “La monetizzazione dell’intelligenza artificiale è in linea con le aspettative del management?”

Tornando ai risultati di Meta, mercoledì le azioni sono crollate nell’extended trading dopo che la società ha pubblicato una previsione poco chiara, che ha messo in ombra i risultati del primo trimestre migliori del previsto.

Ecco i numeri chiave:

Utile per azione: 4,71 dollari per azione contro 4,32 dollari per azione stimati

Entrate: 36,46 miliardi di dollari contro i 36,16 miliardi di dollari stimati

I ricavi sono aumentati del 27% rispetto a 28,65 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente, il tasso di espansione più rapido per qualsiasi trimestre dal 2021.

L’utile netto è più che raddoppiato a 12,37 miliardi di dollari, o 4,71 dollari per azione, da 5,71 miliardi di dollari, o 2,20 dollari per azione, un anno fa.

Uno dei motivi dell’aumento dell’utile netto è che, mentre la crescita dei ricavi ha accelerato, i costi di vendita e marketing sono diminuiti del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Meta ha dichiarato di aspettarsi vendite nel secondo trimestre comprese tra 36,5 e 39 miliardi di dollari. Il punto medio dell’intervallo, 37,75 miliardi di dollari, rappresenterebbe una crescita del 18% su base annua ed è inferiore alla stima media degli analisti di 38,3 miliardi di dollari.

La svendita delle azioni ha subito un’accelerazione all’inizio della richiesta degli utili dopo che il CEO Mark Zuckerberg (foto sopra) è intervenuto nella discussione sugli investimenti, in particolare in aree come gli occhiali virtuali e la realtà aumentata, dove la società attualmente non guadagna. E ha detto che gli investimenti nell’intelligenza artificiale sono in aumento.

“Il lato positivo è che, una volta che i nostri nuovi servizi di intelligenza artificiale avranno raggiunto una certa scala, avremo una solida esperienza nel monetizzarli in modo efficace”, ha affermato Zuckerberg.

La società madre di Facebook non segnala più gli utenti attivi giornalieri e gli utenti attivi mensili. Ora fornisce una cifra per quelle che chiama “persone attive quotidianamente in famiglia”. Quel numero era di 3,24 miliardi di persone a marzo 2024, un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Meta ha aumentato le aspettative degli investitori grazie al miglioramento della sua performance finanziaria negli ultimi trimestri, lasciando poco spazio agli errori. Il titolo è cresciuto di circa il 40% quest’anno, alla chiusura di mercoledì, dopo essere quasi triplicato l’anno scorso.

Nel febbraio 2023, Zuckerberg ha detto agli investitori che sarebbe stato “l’anno dell’efficienza”, frase che diede il via al rally.

Fonti: Bloomberg, Cnbc