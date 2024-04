Ucraina, Germania prepara truppe Usa per combattere sul fronte orientale NATO: il piano

I capi dell’esercito tedesco starebbero elaborando piani su come nutrire migliaia di soldati statunitensi e rifornire i loro carri armati mentre si spostano verso il fronte orientale della Nato. Emerge da un documento segreto, come scrive The Telegraph, che delinea la preparazione della Germania alla guerra.

Berlino del resto, già da qualche tempo, vorrebbe rendersi “Kriegstüchtigkeit”, ovvero “pronta alla guerra”, di fronte a un potenziale conflitto armato con la Russia entro i prossimi cinque anni. In foto, mezzi militari russi.

Il tenente generale della Bundeswehr, le forze armate tedesche, André Bodemann, del resto ha detto in un’intervista rilasciata al giornale FAZ che l’esercito di Berlino sta mettendo a punto un nuovo piano di sicurezza a lungo termine con particolare attenzione alla protezione civile.

LOGISTICA IN AIUTO ALLE TRUPPE USA

L’alto ufficiale, sempre come riporta The Telegraph, ha rivelato che parte del piano coinvolge la logistica per fornire supporto a un gran numero di truppe americane, specificando che la logistica della Bundeswehr sarebbe probabilmente legata ai soldati al fronte con l’ausilio di reparti civili.

Le rivelazioni arrivano dopo che il generale Carsten Breuer, a capo delle Forze armate tedesche, ha detto, sempre al The Telegraph, di “non avere dubbi” che la Germania potrebbe respingere un assalto russo sul fronte Est.

LE ESERCITAZIONI

Sempre Breuer aveva detto nei giorni scorsi: “Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L’esercito tedesco, in quest’epoca, deve esercitarsi, esercitarsi, esercitarsi“. E aveva avvertito: “Dobbiamo esercitarci come in tempi di emergenza, come in guerra“, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate “Quadriga“, che si realizzeranno nel contesto della Nato.

IL RINNOVO DELLE FORZE ARMATE

Non solo. A inizio aprile, il ministro della Difesa tedesco – Boris Pistorius – ha annunciato un rinnovamento delle forze armate del Paese per renderle adatte a combattere una guerra. L’obiettivo è “ristrutturare la Bundeswehr in modo tale che sia posizionata in modo ottimale anche in caso di emergenza, in caso di difesa, in caso di guerra“, ha affermato.

PREPARARSI A UNA “RUSSIA AGGRESSIVA”

L’obiettivo è rendere l’esercito tedesco più efficiente mentre si scrolla di dosso decenni di basse spese e si prepara alla sfida posta da una Russia aggressiva. “Da quando Mosca ha messo in discussione l’ordine di pace europeo, si è creata una situazione di particolare minaccia per la Germania e i suoi alleati”, si legge nel comunicato del ministero della Difesa tedesco.

