Disfatta a Wall Street. Crollano le star AI Super Micro (-23%) e Nvidia

Ondata di sell a Wall Street sui titoli tech legati all’AI. E di conseguenza disfatta per gli indici di borsa americani, in calo per la sesta seduta consecutiva. Venerdì le azioni di Super Micro Computer sono crollate fino al 23%, la società ha annunciato che pubblicherà i risultati degli utili del terzo trimestre il 30 aprile, ma non ha preannunciato gli utili come ha fatto in passato (quando erano in crescita).

Super Micro Computer non ha offerto a Wall Street “un preannuncio positivo, il che viene considerato negativo”, ha scritto venerdì Wells Fargo Securities, secondo Bloomberg.

Il produttore di apparecchiature per gestire il lavoro di intelligenza artificiale con il crollo di ieri ha chiuso al minimo in più di due mesi.

Sell su Nvidia

In parallelo, vendite massicce anche su Nvidia, la darling AI di Wall Street. Il calo del 10% del produttore di chip ha rappresentato il crollo più pesante per questo titolo dall’inizio della pandemia a marzo 2020. Nvidia ha chiuso al di sotto della media mobile a 50 giorni per la prima volta da novembre, cancellando in una seduta quasi 212 miliardi di dollari dalla sua capitalizzazione di mercato.

Entrambi i titoli sono i ‘giochi’ preferiti in materia di intelligenza artificiale e rimangono sovraperformanti da inizio anno. Super Micro, nonostante sia sceso di circa il 40% rispetto al picco di marzo, quest’anno rimane in rialzo del 151%. Nvidia è ancora su di oltre il 50% nel 2024. Dell Technologies, che come Super Micro produce server utilizzati nell’intelligenza artificiale, è scesa del 3% venerdì ma per l’anno rimane in rialzo del 50%.

La scommessa sull’intelligenza artificiale

“La gente sembrava pensare che la scommessa sull’intelligenza artificiale sarebbe andata avanti per sempre. È invece diventata un po’ affollata e ora si sta verificando una controreazione feroce”, ha affermato Dennis Dick, trader proprietario di Triple D Trading. “Questi sono segnali di una rotazione fuori dalla tecnologia e dell’idea della tecnologia come ancora di sicurezza”.

Circa Super Micro, l’azienda ha registrato una crescita vertiginosa nell’ultimo anno, poiché la domanda per i suoi server dotati di intelligenza artificiale è aumentata vertiginosamente.

Il titolo, cresciuto di oltre il 1.000% in un anno, è stato catapultato nell’indice S&P 500 dall’indice Russell 2000 a bassa capitalizzazione all’inizio di quest’anno.

I chip Nvidia sono installati nelle soluzioni server di Super Micro Computer, quindi gli investitori sembrano estrapolare a Nvidia la potenziale debolezza nel prossimo rapporto sugli utili di Super Micro Computer.

Indici USA in netto ribasso

Per quanto riguarda il mercato più ampio, venerdì l’indice di riferimento S&P 500 ha perso lo 0,9%, chiudendo la settimana peggiore in più di cinque mesi in termini percentuali. L’indice è diminuito ogni giorno nell’ultima settimana, la sua performance peggiore in un anno e mezzo.

Stanno crescendo preoccupazioni sulle valutazioni dell’intero ecosistema azionario, in particolare del Nasdaq 100, l’indice in cui le Magnifiche Sette ieri hanno registrato il peggiore calo settimanale da novembre 2022.

Le società tech più piccole e a buon mercato sono tornate a sovraperformare le loro controparti in crescita, spesso comprate con il turbo indotto dall’intelligenza artificiale. L’indice Russell 1000 Value è sceso solo dello 0,7% durante la settimana, rispetto al calo del 5% del Nasdaq, che ieri ha incassato un ribasso del 2,09%.

“C’è stata un’enorme quantità di investimenti basati sulla fede nell’intelligenza artificiale che hanno spinto al rialzo le valutazioni di molte aziende tecnologiche megacap”, ha affermato Max Gokhman, responsabile della strategia di investimento MosaiQ presso Franklin Templeton Investment Solutions.

In calo per sei giorni consecutivi a partire da venerdì scorso, l’indice S&P 500 ha registrato la peggiore serie di perdite dal 2022, estendendo il ribasso di aprile a oltre il 5%.

Martedì i titoli del Tesoro a due anni hanno visto il loro rendimento spingersi brevemente sopra il 5%, parte di una disfatta del reddito fisso che ha cancellato i guadagni delle obbligazioni high yield e investment grade per il mese.

“In un mondo caratterizzato da un elevato rischio geopolitico, da un rischio al rialzo per i prezzi delle materie prime e da un rischio al rialzo per l’inflazione, penso che dobbiamo essere più prudenti nella nostra gestione di portafoglio”, ha commentato un broker dopo che i segnali di allarme sono diventati evidenti anche per il settore high tech.