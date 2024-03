Super Micro Computer batte Nvidia

Nvidia (NVDA) è stata la beniamina degli investitori che hanno puntato sul boom dell’intelligenza artificiale, più che quadruplicando il valore delle azioni nell’ultimo anno. Ma uno dei clienti dell’azienda di chip sta ottenendo risultati ancora migliori.

Si tratta del produttore di server Super Micro Computer (SMCI) che è diventato il fornitore di riferimento per aziende e governi desiderosi di partecipare al boom dell’intelligenza artificiale.

Si prevede che le vendite vertiginose dei suoi server pieni di chip AI di Nvidia raddoppieranno le entrate dell’azienda per il 2024.

Le azioni di Super Micro Computer sono aumentate di oltre 12 volte negli ultimi 12 mesi e lunedì entreranno a far parte dello S&P 500, l’indice delle grandi società quotate negli Stati Uniti. Con questo ingresso, la società sarà di gran lunga la migliore in termini di rendimento annuale tra le 500 dell’indice.



L’azienda, solitamente indicata con il marchio Supermicro, è stata fondata nella Silicon Valley nel 1993, lo stesso anno in cui Jensen Huang ha co-fondato Nvidia.

E come Nvidia, anche Supermicro è stata guidata per tutta la sua storia da un non americano. Nel caso di Supermicro, si tratta del presidente e amministratore delegato Charles Liang, nato a Taiwan e arrivato negli Stati Uniti dopo il college. Anche il CEO di Nvidia, Jen-Hsun Huang, è nato a Taiwan.

Liang ha detto in un’intervista al Wall Street Journal di conoscere Huang da decenni. Ma le fortune delle aziende sono diventate pesantemente coinvolte solo da poco, nel pieno del boom dell’intelligenza artificiale.

Nvidia ha trascorso i suoi primi due decenni concentrandosi principalmente sulla realizzazione di chip che migliorassero la grafica dei giochi da computer.

Supermicro ha gareggiato nel mondo meno appariscente e più grigio dei server per data center, sfruttando la crescita del cloud computing e dell’economia digitale.

Poi è arrivata l’intelligenza artificiale.

I chip di Nvidia sono diventati i cavalli di battaglia del boom, effettuando i complessi calcoli necessari per creare sistemi come ChatGPT di OpenAI.

I produttori di server che potevano spedire quei chip ai clienti più velocemente e in grandi quantità avevano un vantaggio.

Liang ha affermato che è stato utile che la sua base a San Jose, in California, sia a soli 15 minuti di auto dal quartier generale di Nvidia a Santa Clara.

“I nostri team di ingegneri sono in grado di lavorare insieme dalla mattina presto a mezzanotte”, ha affermato.

Il recente dominio di Supermicro nel boom dell’intelligenza artificiale, dicono i dirigenti e gli analisti del settore, deriva in parte anche dalla sua strategia di creare “mattoni” elettronici che possono essere assemblati in server in un numero quasi infinito di configurazioni. I rivali offrono un menu più limitato ai clienti.