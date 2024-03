Social media, euforia eccessiva per l’IPO di Reddit a Wall Street: +48%

Le azioni di Reddit (RDDT.N) sono aumentate vertiginosamente al suo debutto a Wall Street mentre gli investitori hanno spinto il valore della società vicino a 9 miliardi di dollari pochi secondi dopo l’inizio delle negoziazioni alla Borsa di New York.

Reddit, che ha fissato il prezzo della sua IPO a 34 dollari per azione, ha debuttato giovedì pomeriggio a 47 dollari per azione. Alla chiusura delle contrattazioni al NYSE, era in rialzo del 48% a 50,44 dollari, sotto il picco intraday di 57,80 dollari.

L’IPO di Reddit metterà alla prova la capacità della bizzarra azienda di superare una storia di quasi 20 anni segnata da perdite ininterrotte, turbolenze gestionali e reazioni degli utenti per costruire un business sostenibile.

L’attesissima IPO arriva mentre la propensione al rischio sta creando un senso di FOMO (Fear Of Missing Out) sui mercati, con i prezzi delle azioni in rialzo (per il previsto calo dei tassi) e le criptovalute che raggiungono nuovi record. Mentre le azioni Reddit sono schizzate giovedì del 48%, molti consulenti finanziari hanno affermato che gli investitori al dettaglio dovrebbero pensarci due volte prima di acquistare.

“Ciò a cui le persone devono veramente pensare quando investono in una IPO – o in una società – è quanto possono permettersi di perdere?” ha affermato Kristin McKenna, presidente della Darrow Wealth Management di Needham, Massachusetts, specializzata in stock option e nell’aiutare le persone a pianificare le IPO. “Perché a un certo punto diventa una specie di gioco d’azzardo.”

Attrattiva pop dell’IPO

L’attrattiva di un’IPO per molti investitori è il potenziale di un “pop”. Questo è il momento in cui le azioni di una società appena quotata in borsa, come Reddit, aumentano di valore il primo giorno di negoziazione, superando il prezzo di vendita originale. In questo caso +48% rispecchia i parametri, e configura tutti i rischi che potranno venire in futuro.

Mercoledì la piattaforma di social media aveva stabilito il prezzo di quotazione della sua offerta pubblica iniziale al massimo della forchetta target compresa tra 31 e 34 dollari per azione, raccogliendo così 748 milioni di dollari e dando al mercato IPO tecnologico in difficoltà la spinta tanto necessaria.

Reddit e i suoi attuali azionisti hanno venduto 22 milioni di azioni a 34 dollari ciascuna, dando alla società una valutazione di circa 6,4 miliardi di dollari.

Per attrarre gli investitori al dettaglio, Reddit ha riservato l’8% delle azioni totali offerte agli utenti idonei e ai moderatori sulla sua piattaforma, ad alcuni membri del consiglio e ad amici e familiari dei suoi dipendenti e direttori.

Escludendo le azioni vendute dagli azionisti esistenti, Reddit ha raccolto proventi lordi di 519,4 milioni di dollari dalla sua IPO.

Il prezzo di fascia alta conferma la decisione della società di abbassare le sue aspettative di valutazione, dopo che è stata valutata 10 miliardi di dollari in un round di raccolta fondi privato nel 2021.

Le offerte di successo a Wall Street di Reddit e Astera Labs (ALAB.O) potrebbero rilanciare lo scarno mercato delle IPO tecnologiche dopo due anni di attività in gran parte attenuata.

All’inizio di quest’anno, gli sbarchi in borsa di altri grandi nomi, tra cui BrightSpring, sostenuto da KKR, e il marchio di abbigliamento sportivo Amer Sports hanno ricevuto una tiepida accoglienza da parte degli investitori.

BASE DI UTENTI FEDELI

Nonostante la lealtà di molti dei suoi utenti, Reddit ha perso denaro ogni anno dal suo lancio nel 2005 ed è rimasta indietro rispetto al successo commerciale di piattaforme contemporanee popolari come Meta Platforms (META.O) che controlla Facebook, e Twitter, ora conosciuto come X.

L’attenzione di molti utenti di Reddit su argomenti di nicchia e l’approccio un po’ vago della piattaforma sulla moderazione dei contenuti sono stati un punto critico per alcuni inserzionisti.

Alla ricerca di nuove fonti di entrate, Reddit a febbraio ha svelato un contratto da 66 milioni di dollari per fornire dati di addestramento sull’intelligenza artificiale a Google di Alphabet.

Reddit, tuttavia, ha affermato che la scorsa settimana la Federal Trade Commission degli Stati Uniti stava conducendo un’indagine incentrata sulla vendita, sulla concessione di licenze e sulla condivisione da parte dell’azienda di contenuti generati dagli utenti con terze parti per addestrare modelli di intelligenza artificiale.