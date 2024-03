SOTU alzo zero, Biden attacca Trump

WASHINGTON – Il presidente Joe Biden ha alzato il tono di sfida per un secondo mandato nel suo discorso sullo stato dell’Unione (SOTU), attaccando frontalmente il leader repubblicano Donald Trump per aver sposato “risentimento, vendetta e punizione” e per aver messo a repentaglio la libertà in patria e all’estero.

Godendosi il palcoscenico politico di questo appuntamento annuale, di solito noioso, formale e consistente in una lunga lista di cose fatti e propositi per il futuro, Biden ha lanciato numerose bordate a quello che ha definito “il mio predecessore” senza mai menzionare Trump per nome – 13 volte in tutto – alzando ripetutamente la voce. Obiettivo: scacciare le diffuse preoccupazioni degli elettori sulla sua età (81 anni – il più anziano presidente americano di sempre) e sulla sua capacità di “prestazione lavorativa”. Allo stesso tempo ha acuito il fronte a fronte con il suo quasi certo rivale di novembre.

Il tono combattivo di Biden di fronte al Congresso riunito in seduta generale (camera e senato) è stato una netta rottura con le sue apparizioni quotidiane, spesso banali, e ha avuto lo scopo di fugare i dubbi sul fatto che l’anziano presidente sia ancora all’altezza del suo compito.

Per 68 minuti alla Camera, Biden ha incitato i repubblicani sulle loro politiche in materia di immigrazione, tasse e altro, ha invitato allo scambio verbale con botta e risposta con i colleghi democratici in Aula, ed è sembrato apprezzare il tono combattivo. Si era decisamente preparato, e il teleprompter certamente aiuta.

“So che potrei non sembrarlo, ma sono in giro da un po’”, ha detto Biden impassibile. “E quando arrivi alla mia età certe cose diventano più chiare che mai”, notando che è nato durante la seconda guerra mondiale e ha raggiunto la maggior età politica durante gli sconvolgimenti degli anni ’60.

Il presidente ha collegato gli elogi di Trump per coloro che hanno invaso il Campidoglio nel tentativo di sovvertire le elezioni del 2020, con le evidenti minacce antidemocratiche, su due fronti.

“La libertà e la democrazia sono sotto attacco sia in patria che all’estero”, ha detto Biden lanciando un appello al Congresso affinché sostenga gli sforzi dell’Ucraina per difendersi dall’invasione russa. “La storia sta guardando.”

Biden ha fatto riferimento diretto all’insurrezione del 6 gennaio 2021 con l’attacco dei trumpiani al Campidoglio, attaccando coloro che hanno minimizzato quell’episodio.

“Il mio predecessore – e alcuni di voi qui – cercano di seppellire la verità sul 6 gennaio – ma io non lo farò”, ha detto il presidente. “Questo è il momento di dire la verità e di seppellire le bugie. Ecco una semplice verità. Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”.

Il discorso sullo stato dell’Unione è la serata principale nel calendario della Casa Bianca, in quanto offre ai presidenti una linea diretta con gli eletti di Camera e Sanato e con decine di milioni di telespettatori a casa – quasi sicuramente sarà il pubblico tv più numeroso di Biden per il 2024. Biden sapeva che sarebbe stato giudicato non solo per il messaggio, ma anche per la capacità di trasmetterlo con vigore e un’idea forte di comando.

Fonte: Associated Press