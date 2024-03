Biden contro Trump, il re-match che nessuno vuole

Donald Trump ha vinto in quasi tutti gli stati che hanno tenuto le primarie repubblicane nel Super Tuesday, in una notte che lo ha portato sul punto di assicurarsi la nomina presidenziale del suo partito per affrontare Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca di quest’anno.

Alle 23:30, ora di New York, Trump aveva vinto 12 dei 15 stati che votavano il Super Tuesday, una data cruciale nel calendario delle primarie.

Il dominio dell’ex presidente – che includeva vittorie in California e Texas, i premi più importanti della serata – aumenterà la pressione sulla sua principale rivale, Nikki Haley, affinché abbandoni la sua candidatura.

Trump si sta rapidamente avvicinando ai 1.215 delegati alla Convention nazionale repubblicana di cui ha bisogno per suggellare la nomina del partito a luglio, ma non si prevede che supererà quella soglia fino alla fine di questo mese.

Parlando ai sostenitori nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha agito come presunto candidato e si è rivolto alla battaglia per le elezioni generali che lo attendevano. Ha invitato tutti i repubblicani ad abbracciare pienamente la sua campagna.

“Abbiamo un grande partito repubblicano con un talento straordinario. E vogliamo avere unità e avremo unità, e avverrà molto rapidamente”, ha detto l’ex presidente in un discorso durato circa 20 minuti.

Secondo l’Associated Press, Haley aveva vinto solo uno stato del Super Tuesday, il Vermont, a tarda sera. Era la sua seconda vittoria nelle primarie repubblicane dopo essersi assicurata i delegati del Distretto di Columbia, la sede della capitale degli Stati Uniti. Martedì sera un portavoce della campagna di Haley non ha parlato del futuro della sua campagna ma ha criticato i commenti di Trump. “L’unità non si raggiunge affermando semplicemente ‘siamo uniti’. Oggi, in uno stato dopo l’altro, rimane un ampio blocco di elettori repubblicani alle primarie che esprimono profonde preoccupazioni nei confronti di Donald Trump. Questa non è l’unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo”, ha detto il portavoce.

Biden ha dominato finora le primarie democratiche, superando le sfide dei rivali Dean Phillips e Marianne Williamson che non hanno mai preso piede. Ha conquistato tutti gli stati che hanno votato nel Super Tuesday.

I risultati preparano gli Stati Uniti per la prima rivincita delle elezioni presidenziali dal 1956, quando il repubblicano Dwight Eisenhower sconfisse il democratico Adlai Stevenson per la seconda volta consecutiva.

“I risultati di stasera lasciano al popolo americano una scelta chiara”, ha detto Biden in una dichiarazione martedì. “Continueremo ad andare avanti o permetteremo a Donald Trump di trascinarci indietro nel caos, nella divisione e nell’oscurità che hanno caratterizzato il suo mandato?”

I sondaggi hanno ripetutamente dimostrato che la maggior parte degli americani non vuole vedere Biden, che ha 81 anni, e Trump, 77 anni, affrontarsi nuovamente per la Casa Bianca, ma gli elettori delle primarie di entrambi i partiti hanno sbattuto la porta a qualsiasi alternativa mentre le campagne rivali vacillavano.