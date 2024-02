Putin: per la Russia il “prevedibile” Biden è meglio di Trump

Vladimir Putin ha elogiato Joe Biden come un’alternativa più affidabile per la Russia rispetto a Donald Trump, nel suo primo commento pubblico sulle elezioni presidenziali americane.

“È una persona con più esperienza, è prevedibile, è un politico vecchio stile”, ha detto il presidente russo di Biden in un’intervista alla televisione di stato quando gli è stato chiesto quale dei due principali candidati sarebbe migliore per la Russia, secondo un video diffuso dal Cremlino.

Putin ha respinto una domanda sull’acutezza mentale dell’81enne presidente degli Stati Uniti.

Il leader russo, 71 anni, ha elogiato Biden nel loro ultimo incontro, a Ginevra tre anni fa. “Anche allora si diceva che non fosse competente, ma non ho visto niente del genere. Sì, lui guardava i suoi appunti ma io guardavo anche i miei. Non era niente”.

Otto anni fa, Putin lodò pubblicamente l’allora candidato Trump, fioccarono accuse secondo cui il Cremlino avrebbe cercato di interferire a suo favore nella corsa alla Casa Bianca del 2016. Accuse che gettarono un’ombra sulla presidenza Trump (2017-2021).

