(WSC) Roma – Il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo ha detto che gli Stati Uniti sono fortemente convinti che il partito comunista cinese non sia riuscito a informare tempestivamente l’Organizzazione mondiale della Sanità dell’epidemia di coronavirus.

Parlando durante una conferenza stampa del Dipartimento di Stato, Pompeo ha anche accusato la Cina di non aver riportato la trasmissione da uomo a uomo del virus “per un mese, finché non si è diffusa in ogni provincia in Cina”. (Reuters)