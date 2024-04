S&P declassa il rating di Israele

Il rating creditizio a lungo termine di Israele è stato declassato da S&P, che ha citato il rischio di un’escalation militare con l’Iran. È la seconda grande agenzia di rating del credito statunitense a farlo, Moody’s lo aveva già fatto il 13 febbraio.

Oggi c’è stato un apparente attacco di droni contro un’importante base aerea e un sito nucleare vicino alla città centrale di Isfahan, sospettato di far parte di una ritorsione israeliana per l’assalto senza precedenti di Teheran con droni e missili contro il paese giorni fa.

Il declassamento di S&P è stato emesso poco prima dell’attacco in Iran, e quasi tre mesi dopo che Moody’s, un’altra importante agenzia di credito statunitense, aveva declassato il rating di Israele a causa del “conflitto militare in corso con Hamas”.

S&P Global Ratings ha abbassato i rating del credito sovrano a lungo termine in valuta estera e locale su Israele ad “A+” da “AA-” e i rating a breve termine ad “A-1” da “A-1+”.

Il declassamento a lungo termine significa che il rating creditizio di Israele è passato da una “capacità molto forte di far fronte agli impegni finanziari” a “una forte capacità di far fronte agli impegni finanziari, ma in qualche modo suscettibile alle condizioni economiche avverse e ai cambiamenti delle circostanze”, secondo S&P.

“A nostro avviso, il recente aumento del confronto con l’Iran aumenta i rischi geopolitici già elevati per Israele”, ha affermato l’agenzia di rating. “Ci aspettiamo che un conflitto regionale più ampio venga evitato, ma la guerra tra Israele e Hamas e il confronto con Hezbollah sembrano destinati a continuare per tutto il 2024, rispetto alla nostra precedente ipotesi che l’attività militare non durasse più di sei mesi”.

L’outlook di S&P sui rating a lungo termine di Israele è negativo.

S&P in genere emette rating del credito sovrano in date prestabilite, ma interrompe tale pratica se gli eventi lo richiedono. S&P emetterà un’altra revisione del rating per il paese nella data originariamente prevista, il 10 maggio.

Nessun funzionario iraniano ha riconosciuto direttamente la possibilità che Israele abbia attaccato, e l’esercito israeliano non ha risposto a una richiesta di commento. Tuttavia, le tensioni sono state elevate dopo l’assalto di sabato a Israele nel contesto della sua guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza e dei suoi stessi attacchi contro l’Iran in Siria.