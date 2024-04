Iran respinge gli attacchi di Israele, moderata tensione sui mercati

Israele ha reagito durante la notte al massiccio attacco di droni e missili dell’Iran sul suo territorio, una mossa che minaccia di spingere i due paesi nemici in una spirale di escalation che potrebbe portare alla guerra. L’attacco ha preso di mira l’area intorno a Isfahan. I media e i social media iraniani hanno riferito di esplosioni vicino alla città, dove l’Iran ha impianti nucleari e una fabbrica di droni, e dell’attivazione di sistemi di difesa aerea nelle province di tutto il paese dopo il rilevamento di droni. L’IRNA, agenzia di stampa gestita dallo stato, ha affermato che i suoi giornalisti non hanno visto alcun danno o esplosioni su larga scala in nessuna parte del paese e che non sono stati segnalati incidenti negli impianti nucleari iraniani. In Israele, l’esercito ha detto giovedì sera che non ci sono state modifiche alle istruzioni del comando sul fronte interno che indicano al pubblico quando cercare rifugio. I media statali hanno affermato durante la notte che i voli attraverso l’Iran sono stati sospesi. Ma venerdì mattina le restrizioni erano state revocate. Ancora poco chiara la portata o l’impatto dell’azione israeliana, intesa come risposta a un attacco diretto senza precedenti da parte dell’Iran sabato, che ha coinvolto più di 300 droni e missili puntati sul territorio israeliano, la maggior parte dei quali sono stati abbattuti. Quell’attacco a sua volta è stata la vendetta per un attacco attribuito a Israele che ha ucciso alti ufficiali iraniani a Damasco, in Siria. Israele era sotto pressione da parte degli Stati Uniti e dell’Europa affinché moderasse la sua risposta e si trovava di fronte alla sfida di sferrare un colpo che punisse l’Iran per l’attacco senza provocare una risposta.

Sui mercati, il petrolio ha attenuato il balzo precedente, dopo che i media iraniani sembravano minimizzare gli attacchi di ritorsione in seguito al bombardamento senza precedenti di Israele dello scorso fine settimana.

L’oro, un bene rifugio in tempi di incertezza geopolitica, è aumentato dell’1,6% a 2.417,89 dollari per oncia troy.

Il greggio Brent è stato scambiato in rialzo di circa il 2% dopo essere salito sopra i 90 dollari al barile a causa delle preoccupazioni per il potenziale di un conflitto regionale più ampio che potrebbe mettere in pericolo le forniture di greggio. Secondo due funzionari statunitensi, Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran, ma l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim della Repubblica islamica ha negato le notizie e ha affermato che l’impianto nucleare di Isfahan era sicuro.

I trader di petrolio erano preparati per una risposta israeliana all’attacco missilistico e di droni dello scorso fine settimana, mentre Teheran aveva messo in guardia dal colpire i suoi impianti nucleari. Il Medio Oriente rappresenta circa un terzo delle forniture globali di greggio.

Anche i beni rifugio sono aumentati man mano che le tensioni si sono intensificate. L’oro ha raggiunto un picco record, prima di restituire parte dei suoi guadagni, mentre il dollaro USA è salito al top di molti mesi. “Il mercato dovrà probabilmente iniziare a scontare un premio di rischio ancora maggiore”, commenta un analista.

Il greggio ha registrato un rally quest’anno, con guadagni guidati dal peggioramento delle ostilità in Medio Oriente, nonché dai tagli all’offerta dell’OPEC+ che hanno inasprito il mercato. L’aumento dei prezzi dell’energia, se sostenuto, aumenterebbe i rischi per l’economia globale e rappresenterebbe una sfida per i banchieri centrali nel tentativo di domare l’inflazione.

Tra i primi rapporti sull’Iran, ABC News, citando un funzionario statunitense non identificato, afferma che i missili israeliani hanno colpito un sito nel paese. Separatamente, l’agenzia di stampa Mehr ha affermato che i voli sono stati sospesi a Teheran, Isfahan e Shiraz.

I volumi degli scambi sono aumentati, con oltre 430.000 lotti di Brent e quasi 350.000 di West Texas Intermediate scambiati entro le 13:00 ora di Singapore, molto più del solito. C’è stata anche una negoziazione attiva delle opzioni call sul Brent di giugno e luglio, che traggono profitto quando i prezzi salgono. Anche il premio delle opzioni call rispetto a quelle put è salito ai livelli più alti da ottobre.

Fonti: agenzie internazionali