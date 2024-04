Borsa, oro, petrolio, bitcoin: le reazioni dei mercati dopo l’attacco di Israele all’Iran

Le azioni asiatiche e i rendimenti obbligazionari sono calati venerdì, mentre le valute rifugio, l’oro e il petrolio greggio sono balzati dopo le notizie che Israele ha attaccato l’Iran in una serie continua di attacchi che hanno aumentato le preoccupazioni di un più ampio conflitto in Medio Oriente.

Tuttavia, la portata delle mosse del mercato è stata in qualche modo attenuata quando sono emersi dettagli secondo cui l’attacco israeliano era limitato e i funzionari iraniani hanno negato che fossero stati lanciati missili contro di esso.

L’indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico è sceso del 2%, dopo essere crollato fino al 2,6% in precedenza, e i futures azionari statunitensi hanno puntato in ribasso dell’1%, recuperando parte di un calo iniziale dell’1,7%.

L’Iran ha dichiarato di aver abbattuto diversi droni e di non aver avuto alcun attacco missilistico, dopo che si sono udite esplosioni vicino alla città centrale di Isfahan, vicino a diversi siti nucleari. Quei reattori non sono stati danneggiati, ha riferito la TV di stato.

ABC News ha riferito in precedenza che i missili israeliani hanno colpito un sito in Iran.

I timori di una risposta iraniana si sono attenuati dopo che l’esercito israeliano ha affermato che le sirene d’allarme suonate venerdì mattina presto nel nord di Israele erano un falso allarme.

I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a lungo termine sono scesi di 9 punti base (pb) al 4,5567%, dopo essere scesi fino a 15 pb. Lo yen, un rifugio sicuro, si è apprezzato fino allo 0,7% rispetto al dollaro, ma in ultimo è salito di circa lo 0,3%. Il franco svizzero si è apprezzato di circa lo 0,6% rispetto al dollaro, riducendo i guadagni precedenti fino all’1,2%.

L’oro ha guadagnato lo 0,6%, ma in precedenza era salito fino all’1,7% a 2.417,59 dollari, portandosi appena sotto il massimo storico della scorsa settimana a 2.431,29 dollari.

“La mancanza di chiarezza su… ciò che l’Iran potrebbe fare dopo manterrà gli investitori nervosi e il mercato volatile per ora, in un momento in cui gli investitori si trovano ad affrontare anche significative incertezze sull’inflazione e sui tassi di interesse”, ha affermato Vasu Menon, amministratore delegato degli investimenti dell’OCBC.

I futures del Brent sono aumentati del 4,2% a causa dei timori che la fornitura in Medio Oriente potesse essere interrotta, ma poi l’aumento è stato contenuto a +2,4% a 89,22 dollari. Secondo i dati Reuters, l’Iran è il terzo produttore di petrolio dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.

Bitcoin è crollato del 6,2% al minimo di un mese e mezzo di 59.590,74 dollari, prima di essere scambiato in ribasso di circa il 2,7% a 61.842 dollari.

Il Nikkei giapponese era in calo del 2,4%, mentre il benchmark azionario di Taiwan è sceso del 3,5%. L’Hang Seng di Hong Kong perde l’1,2%.

I mercati azionari stavano già scendendo prima delle news dal Medio Oriente, poiché i dati economici più robusti degli Stati Uniti hanno spinto altri funzionari della Federal Reserve a segnalare che non c’era fretta di abbassare i tassi di interesse.

I titoli del settore dei chip sono stati particolarmente colpiti sia dalle prospettive di una politica monetaria restrittiva protratta nel tempo, sia dalla delusione degli investitori per la decisione di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co di lasciare invariati i piani di spesa in conto capitale. Il titolo è crollato fino al 6,6%.

Il giorno prima ASML, il più grande fornitore di apparecchiature per i produttori di chip per computer, ha riportato nuovi ordini poco brillanti.

“Una sorta di tripla sconfitta per i mercati, poiché la linea dura della Fed continua a prendere piede ogni giorno che passa e gli utili dei semiconduttori sono finora inferiori”, ha affermato Charu Chanana, responsabile della strategia valutaria di Saxo. “Per finire, i rischi geopolitici sono nuovamente aumentati… e la propensione al rischio potrebbe rimanere debole”

