AI, video fake su James Bond genera 2,3 milioni di visualizzazioni

Un falso trailer del film di Bond “con protagonista” l’attore Henry Cavill ha accumulato milioni di visualizzazioni su YouTube nonostante fosse un falso totale.

Il trailer di “Bond 26” presenta Cavill come il nuovo Bond utilizzando un mix di filmati di altri film prodotti con l’intelligenza artificiale. Il trailer presenta ambiziosamente anche Margot Robbie come Bond Girl.

Finora, l’aspirante trailer ha generato 2,3 milioni di spettatori, presumibilmente guidati da un mix di fan di Cavill che lo apprezzano come uno sforzo “what-if”, insieme ad alcuni che ne sono stati ingannati.

“Tieni presente che questo video è un concept trailer creato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento”, osserva il creatore KHStudio. “Ho incorporato meticolosamente vari effetti, sound design, tecnologie di intelligenza artificiale, analisi dei film e altri elementi per dare vita alla mia visione. Il suo scopo è puramente artistico, con l’obiettivo di intrattenere e coinvolgere la community di YouTube. Il mio obiettivo è mostrare la mia creatività e le mie capacità narrative attraverso questo trailer. Grazie per il vostro supporto e tuffiamoci nel mondo dell’immaginazione”.

Per anni, i fan di Cavill hanno sperato che l’attore succedesse a Daniel Craig nell’iconico ruolo di superspia. Nelle ultime settimane, Aaron Taylor-Johnson è stato l’ultimo attore che si vociferava (e del tutto non confermato) sarebbe stato la nuova scelta migliore per il ruolo.

Cavill sta attualmente facendo il giro dei media per il suo film d’azione Guy Ritchie sulla Seconda Guerra Mondiale, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che debutterà questo fine settimana. Tutta pubblicità, come ovvio.

Fonte: Hollywood Reporter