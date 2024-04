xAI: Elon Musk cerca $4 miliardi. Per competere con OpenAI

La neonata startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, X.AI Corp., sta cercando di raccogliere dai 3 ai 4 miliardi di dollari in un accordo che valuterebbe la società a 18 miliardi di dollari, secondo i materiali inviati agli investitori, riporta Bloomberg terminal.

Secondo una persona che ne ha ricevuta una copia, nella comunità degli investitori di venture capital della Silicon Valley stanno circolando e-mail sul potenziale finanziamento, incluso un pitch deck di circa 20 pagine.

Persone vicine a Musk hanno avuto conversazioni all’interno delle proprie reti di conoscenze per valutare l’interesse a partecipare all’accordo, ha rivelato la fonte, che ha chiesto di non essere identificata poiché si tratta di informazioni private.

I termini e il valore in dollari del round di finanziamento sono ancora in evoluzione e potrebbero cambiare. Il Wall Street Journal aveva riportato in precedenza alcuni dettagli dell’operazione.

Il pitch deck evidenzia potenziali punti di vendita per gli investitori, pubblicizzando il track record di Musk con Tesla Inc. e Space Exploration Technologies Corp. e sottolineando che xAI sarà in grado di ‘addestrarsi’ sui dati di alta qualità del social network di Musk X.

Avere accesso ai dati è fondamentale per costruire modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia che alimenta i chatbot basati sull’intelligenza artificiale, un’area in cui xAI mira a competere con altre aziende ben finanziate come la leader del settore OpenAI.