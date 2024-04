NYSE: varie startup di intelligenza artificiale progettano l’IPO

Diverse startup di intelligenza artificiale stanno esaminando il processo di quotazione in borsa, secondo un dirigente della Borsa di New York, mentre il mercato delle quotazioni tecnologiche guadagna terreno.

“Direi che la maggior parte delle aziende che sono veramente pure-play, focalizzate sull’intelligenza artificiale, si finanziano ancora principalmente nei mercati privati”, ha affermato Michael Harris, responsabile globale dei mercati dei capitali presso il NYSE, alla Private Capital Conference di Information, secondo quanto riportato da Bloomberg. “Ma abbiamo visto una manciata di aziende che stanno almeno esplorando il processo”.

Da quando ChatGPT è stato rilasciata alla fine del 2022, un lungo elenco di startup AI si è lanciata per creare servizi di intelligenza artificiale generativa per consumatori e aziende. Queste startup hanno raccolto miliardi da società di venture capital e grandi aziende tecnologiche per sostenere gli elevati costi informatici necessari per sviluppare strumenti di intelligenza artificiale.

Recentemente, c’è stata una chiara domanda di offerte pubbliche – e di iniziative legate all’intelligenza artificiale, in particolare – a Wall Street.

Reddit Inc. ha registrato un’impennata nel suo debutto pubblico dopo aver spiegato agli investitori come potrebbe trarre profitto dalla concessione in licenza dei suoi dati per costruire sistemi di intelligenza artificiale. Anche Astera Labs Inc., una società di connettività per semiconduttori, ha avuto un buon inizio di attività in borsa.

Harris ha affermato che la maggior parte delle startup di intelligenza artificiale di cui ha sentito parlare che stanno esplorando un IPO si concentrano su prodotti aziendali. Harris ha anche affermato che le potenziali quotazioni di startup di intelligenza artificiale “potrebbero non essere necessariamente per quest’anno”.