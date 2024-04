Altman molla il controllo del fondo venture capital di OpenAI

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha trasferito il controllo formale del fondo di venture capital dell’omonima società a Ian Hathaway.

L’OpenAI Startup Fund, lanciato nel 2021, è stato inizialmente istituito con Altman come titolare del trattamento. L’accordo avrebbe potuto rappresentare un grosso problema per l’azienda se non fosse stato reintegrato come CEO di OpenAI dopo la sua breve cacciata a novembre. La struttura iniziale del fondo GP era intesa come un accordo temporaneo e Altman non ha effettuato alcun investimento personale, né aveva alcun interesse finanziario, ha spiegato un portavoce.

La notizia è stata riportata da Axios.

Hathaway è entrato a far parte di OpenAI nel 2021 e ha svolto un ruolo chiave nella gestione del fondo Startup, guidando gli investimenti in Ambience Healthcare, Cursor, Harvey e Speak. In precedenza era un investitore presso Haystack, secondo il suo profilo LinkedIn.

L’anno scorso, il fondo aveva 175 milioni di dollari in impegni e ora detiene 325 milioni di dollari in valore patrimoniale netto lordo, secondo un documento della SEC. Gli investitori includevano Microsoft e altri sostenitori esterni. L’unità investe in aziende in fase iniziale basate sull’intelligenza artificiale in settori quali sanità, diritto e istruzione.

Secondo i dati di PitchBook, lo Startup Fund ha sostenuto almeno altre 16 startup. Includono Descript, una piattaforma di editing collaborativo valutata 553 milioni di dollari l’anno scorso, e Ghost Autonomy, che sviluppa software per la guida autonoma.