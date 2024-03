OpenAI rivela Voice Engine, clona la voce

SAN FRANCISCO – OpenAI, produttore di ChatGPT, sta entrando nel business degli assistenti vocali e sfoggiando una nuova tecnologia in grado di clonare la voce di una persona, ma afferma che non la rilascerà ancora al pubblico a causa di problemi di sicurezza.

La società leader nel settore dell’intelligenza artificiale ha presentato venerdì la sua nuova tecnologia Voice Engine, poco più di una settimana dopo aver depositato una domanda di marchio per il nome.

L’azienda afferma di poter ricreare la voce di una persona con soli 15 secondi di registrazione del parlato di quella persona.

OpenAI afferma che prevede di visualizzarla in anteprima con i primi tester “ma di non rilasciare al grande pubblico la tecnologia in questo momento” a causa dei rischi di un uso improprio.

“Riconosciamo che generare discorsi che assomiglino alle voci delle persone comporta seri pericoli, che sono particolarmente importanti in un anno elettorale”, ha affermato la società di San Francisco in una nota.

Nel New Hampshire, le autorità stanno indagando sulle chiamate robotizzate inviate a migliaia di elettori poco prima delle primarie presidenziali che presentavano una voce generata dall’intelligenza artificiale che imitava il presidente Joe Biden.

Numerose startup vendono già tecnologie di clonazione vocale, alcune delle quali accessibili al pubblico o a clienti aziendali selezionati come gli studios di Hollywood.