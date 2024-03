Goldman Sachs: il boom dell’intelligenza artificiale avrà quattro fasi

Rendimenti del prezzo delle azioni Nvidia (blu scuro), stime degli utili per azione a termine (azzurro) e rapporti prezzo/utili a termine (grigio) dalla fine del 2022. Fonte: Goldman Sachs.

Qual è l’opportunità?

Nonostante la massiccia impennata del prezzo delle azioni di Nvidia (linea blu scuro), la sua valutazione attuale – a giudicare dal suo rapporto prezzo/utili (o P/E, in grigio) – è quasi invariata. E questo perché anche i suoi utili stimati per azione (o EPS, in azzurro) sono aumentati rapidamente.

Questo grafico sembra ottimo in questo momento, ma Goldman osserva che man mano che le aziende diventano più grandi, di solito hanno più difficoltà a raggiungere una rapida crescita e a mantenere margini elevati. Per ora, sembra giusto godersi la corsa del titolo, sapendo che, alla fine, anche Nvidia vedrà rallentare la sua crescita.

Fase 2: infrastrutture di intelligenza artificiale

Si può pensare all’AI come a un piccolo mondo a sé stante, con un sacco di aziende coinvolte nella sua infrastruttura. Tra queste vi sono le aziende di semiconduttori, i cui chip sono i componenti critici necessari per ‘addestrare’ e utilizzare l’intelligenza artificiale. E ci sono sottosettori all’interno dei semiconduttori, tra cui società di progettazione come ARM e progettisti fabless (che progettano ma non producono) come Broadcom e Advanced Micro Devices. Ci sono anche aziende di memorie come Micron e aziende di apparecchiature per la produzione di semiconduttori come Applied Materials e ASML.

Inoltre, ci sono società di data center, come Equinix, che possiedono e gestiscono luoghi fisici che contengono i server necessari per addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale. E ci sono aziende di hardware e apparecchiature, come Vertiv, che forniscono le cose necessarie per costruire e far funzionare i data center.

Le società di servizi pubblici, come Duke Energy, nel frattempo, forniscono grandi quantità di elettricità per alimentare i data center. I fornitori di servizi cloud, come Microsoft, Amazon e Alphabet, aiutano ad ‘addestrare’, eseguire e mantenere i modelli di intelligenza artificiale attraverso le loro soluzioni di elaborazione e archiviazione dei dati. E le società di sicurezza come CrowdStrike lavorano per mantenere i dati al sicuro.

Qual è l’opportunità?

Goldman ha esaminato attentamente le stime dell’EPS e i rapporti P/E di queste società a tre anni nel futuro, e poi ha tenuto conto di vari fattori imprevisti. Dopotutto, molte cose possono avere un impatto sulle valutazioni e sui prezzi delle azioni. Ed è così che la banca d’investimento vede le cose.