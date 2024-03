Microsoft potenzia il team di intelligenza artificiale

Microsoft ha assunto Mustafa Suleyman per dirigere la propria attività di intelligenza artificiale per i consumatori, aggiungendo un’altra figura influente al suo pool di talenti con l’incarico di costruire una tecnologia che lo stesso Suleyman considera sia un vantaggio che una minaccia per l’umanità.

Suleyman, co-fondatore del laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale DeepMind, ha dichiarato martedì in un post su LinkedIn che diventerà CEO di Microsoft AI, guidando tutti i prodotti e la ricerca sull’intelligenza artificiale di consumo dell’azienda, incluso il servizio di intelligenza artificiale generativa Copilot, sul motore di ricerca Bing e sul browser Edge.

Microsoft sta anche assumendo il capo scienziato della società di intelligenza artificiale di Suleyman, Inflection, e molti dei suoi migliori ingegneri e ricercatori, ha affermato il CEO di Microsoft Satya Nadella in un post sul blog.

È probabile che le assunzioni rafforzino la posizione di leadership di Microsoft nel settore dell’intelligenza artificiale, poiché le grandi aziende tecnologiche combattono per la posizione per capitalizzare la domanda di servizi nell’AI.

Microsoft ha collaborato con OpenAI, produttore di ChatGPT, investendo miliardi di dollari nella società di San Francisco, e ha recentemente collaborato con la francese Mistral, una startup di intelligenza artificiale.

Suleyman ha co-fondato il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale DeepMind, che Google ha acquistato nel 2014, e ha lavorato lì fino al 2022, quando ha lasciato per creare Inflection.ai con il co-fondatore di LinkedIn Reid Hoffman, nel tentativo di creare un’intelligenza artificiale che non virasse verso comportamenti razzisti, sessisti o violenti.

Ha anche co-scritto un libro, “The Coming Wave”, che esamina le promesse dell’intelligenza artificiale e la necessità di limitarne i potenziali pericoli.