Alibaba taglia i prezzi del cloud a livello globale

Alibaba Group Holding Ltd. sta tagliando i prezzi per i clienti cloud dagli Stati Uniti a Singapore fino al 59%, rispecchiando forti sconti in patria mentre la divisione, un tempo di alto livello, fatica a tenere a bada i rivali e rilanciare la crescita.

La mossa coincide con un’impennata della domanda di cloud computing per sostenere un boom globale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, nonché con una complicata ristrutturazione interna.

L’amministratore delegato Eddie Wu sta guidando una revisione di vasta portata per cercare di rivitalizzare le principali attività di Alibaba, compreso l’e-commerce.

Alibaba ha annullato i piani per una quotazione in borsa del business cloud a novembre, citando le difficoltà nell’ottenere i chip Nvidia Corp. di fascia alta di cui ha bisogno per competere, e ha dovuto affrontare in Cina la crescente concorrenza di Tencent Holdings Ltd. e di fornitori sostenuti dallo stato.

Lunedì l’azienda con sede a Hangzhou ha tagliato i prezzi in media del 23% per circa 500 specifiche di prodotti cloud. Questi sconti sono ora disponibili per i clienti in 13 regioni, tra cui Giappone, Indonesia, Emirati Arabi Uniti e Germania.