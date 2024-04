Elon Musk prevede che l’AI supererà l’intelligenza umana l’anno prossimo

Secondo Elon Musk, la capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale supererà quella umana entro la fine del prossimo anno, purché la fornitura di elettricità e hardware possa soddisfare le esigenze di una tecnologia sempre più potente.

“La mia ipotesi è che avremo un’intelligenza artificiale più intelligente di quella di qualsiasi essere umano probabilmente verso la fine del prossimo anno”, ha affermato l’imprenditore miliardario, che gestisce Tesla, X e SpaceX. Entro i prossimi cinque anni, le capacità dell’intelligenza artificiale supereranno probabilmente quelle di tutti gli esseri umani, ha previsto lunedì Musk durante un’intervista su X con Nicolai Tangen, amministratore delegato di Norges Bank Investment Management.

Musk è stato costantemente ottimista sullo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale generale, strumenti di intelligenza artificiale così potenti da poter battere gli individui più capaci in qualsiasi campo. Ma la previsione di lunedì è in anticipo rispetto ai programmi che lui e altri avevano precedentemente previsto. L’anno scorso, aveva previsto che l’AGI “piena” sarebbe stata raggiunta entro il 2029. Alcune delle previsioni più audaci di Musk, come il lancio di Tesla a guida autonoma e l’atterraggio di un razzo su Marte, non si sono ancora avverate.

Una serie di scoperte sull’intelligenza artificiale negli ultimi 18 mesi, compreso il lancio di strumenti di una generazione video e chatbot più potenti, hanno spinto la frontiera dell’intelligenza artificiale più velocemente del previsto. Demis Hassabis, co-fondatore di DeepMind di Google, aveva previsto all’inizio di quest’anno che l’AGI potrebbe essere raggiunta entro il 2030.

Il ritmo di sviluppo è stato rallentato da un collo di bottiglia nella fornitura di microchip, in particolare quelli prodotti da Nvidia, essenziali per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale. Questi vincoli si stanno allentando, ha detto Musk, ma i nuovi modelli stanno ora testando altre apparecchiature dei data center e la rete elettrica.

“L’anno scorso il limite veniva dai chip . . . le persone non potevano avere abbastanza chip Nvidia. Quest’anno si passerà all’alimentazione con trasformatore di tensione. Tra un anno o due [il vincolo sarà] solo la fornitura di elettricità”, ha detto.

L’entusiasmo di Musk di unirsi alla corsa all’intelligenza artificiale è in contrasto con la posizione di alto profilo assunta l’anno scorso, il CEO di Tesla aveva chiesto una pausa nello sviluppo dell’intelligenza artificiale avanzata, mettendo in guardia dai “profondi rischi per la società e l’umanità” posti dagli strumenti di intelligenza artificiale superpotenti; una pausa immediata nell’addestramento di qualsiasi sistema più potente del GPT-4 di OpenAI, il modello leader del mercato.

Lunedì, Musk ha detto che la sua start-up AI, xAI, sta addestrando una seconda versione del suo modello Grok “che riteniamo dovrebbe essere migliore di GPT-4”. Il nuovo chatbot dovrebbe essere completato entro maggio e sarà seguito da un nuovo modello molto più potente, ha aggiunto.