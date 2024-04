Microsoft investe 1,5 miliardi nell’AI degli Emirati Arabi Uniti

Microsoft investirà 1,5 miliardi di dollari in una società tecnologica sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti.

I rapporti tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti negli ultimi anni sono stati tesi a causa dei crescenti legami di Abu Dhabi con la Cina e le sue aziende tecnologiche. L’accordo tra uno dei più grandi attori tecnologici americani e la società G42 con sede ad Abu Dhabi segna una svolta verso Washington per lo stato del Golfo.

I termini dell’accordo o la valutazione del G42 non sono stati resi noti poiché le aziende hanno annunciato l’accordo martedì. Si sa che l’accordo include un patto intergovernativo per garantire la sicurezza dell’intelligenza artificiale mentre sullo sfondo Stati Uniti e Cina competono con sempre maggiori sforzi più per l’influenza nel Golfo.

Il presidente di Microsoft Brad Smith entrerà a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda di Abu Dhabi e G42 utilizzerà i servizi cloud dell’azienda statunitense per le sue applicazioni AI, hanno affermato le società.

La partnership mira inoltre a creare “una forza lavoro competente e diversificata nel campo dell’intelligenza artificiale” per gli Emirati Arabi Uniti. e creare un fondo da 1 miliardo di dollari per gli sviluppatori, hanno affermato le aziende.

Gli Emirati Arabi Uniti si sono posti come obiettivo di diventare un leader mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale e recentemente hanno tenuto colloqui con l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman sull’investimento in un’iniziativa multimiliardaria che aumenterebbe la capacità di costruzione di chip del mondo ed espanderebbe la sua capacità di alimentare l’intelligenza artificiale.

Fonte: The Wall Street Journal