Startup offre intelligenza artificiale applicata al trading di Borsa

Una nuova azienda tenterà di utilizzare codici adatti all’integrazione dell’intelligenza artificiale con l’attività di investimento, e si concentrerà principalmente sull’aiutare i singoli trader a realizzare profitti basati su decisioni di acquisto e vendita di titoli in borsa.

L’azienda, chiamata iFi AI, utilizzerà modelli di intelligenza artificiale per contribuire a generare rendimenti previsti per le azioni in vari periodi di tempo, secondo Ron Insana, CEO di iFi AI e analista senior della rete tv CNBC.

La società sul suo website annuncia così il suo servizio:

“Scopri su cosa fare trading e quando fare trading con fiducia e trasparenza. iFi Al ti offre un vantaggio informativo trasformando miliardi di dati in sistemi più intelligenti per investire”.

“È di grande aiuto quando devi prendere una decisione, se farlo o meno, se vuoi acquistare un’azione e ottieni un tasso di rendimento previsto che indica un aumento del 3% nel prossimo mese”, ha detto Insana alla CNBC.

“C’è grande utilità nel processo decisionale, sapendo anche che ci sono più dati da valutare nelle nostre strategie sul mercato azionario rispetto a quelle che qualsiasi essere umano può assimilare in un dato giorno”.

Watson di IBM alimenta i programmi di intelligenza artificiale alla base della nuova impresa, incorporando notizie fondamentali, analisi tecnica e altri fattori per elaborare proiezioni sulla direzione che prenderanno le azioni. I programmi di intelligenza artificiale sono già addestrati a prendere decisioni, con 6 miliardi di dollari gestiti istituzionalmente da Watson di IBM.

Ci saranno più livelli e fasce di prezzo per iFi AI, la maggior parte dei quali mirati a trader autodiretti e un livello superiore, con strumenti di portafoglio più ampi, creati per consulenti finanziari.

L’uso dell’alta tecnologia nella finanza era comune ben prima dell’ultima ondata di AI, ma Insana afferma che i nuovi programmi sono più dinamici dei tipi di strategie quantitative che sono state a lungo utilizzate negli hedge fund.

“La differenza tra l’analisi quantitativa e l’analisi basata sull’intelligenza artificiale è che l’intelligenza artificiale impara e continua ad imparare da sola,” ha detto il CEO di iFi AI.

La nuova società dovrà affrontare la concorrenza di altre startup legate all’intelligenza artificiale, visto che i giganti di Wall Street stanno tutti cercando di sposare la nuova tecnologia con il trading. Per esempio, Morgan Stanley ha nominato il suo primo responsabile dell’Al all’inizio di questo mese.