Corsa all’AI: OpenAI, Google e Mistral rilasciano nuovi modelli

OpenAI, Google e la startup francese di intelligenza artificiale Mistral hanno tutti rilasciato nuove versioni dei loro modelli di intelligenza artificiale di frontiera entro 12 ore l’una dall’altra, mentre il settore si prepara per un’esplosione di attività durante l’estate.

La raffica di rilasci senza precedenti arriva mentre il comparto si prepara per il lancio previsto della prossima versione principale di GPT, il sistema che è alla base del chatbot di successo Chat-GPT di OpenAI.

Il primo è arrivato solo poche ore dopo che Nick Clegg è apparso sul palco di un evento a Londra, dove ha confermato le notizie secondo cui la terza versione del modello di intelligenza artificiale di Meta, Llama, sarebbe stata pubblicata nel giro di poche settimane.

Sette ore dopo che Clegg aveva lasciato il palco, Gemini Pro 1.5 di Google, il modello di linguaggio di grandi dimensioni più avanzato del suo concorrente, è stato rilasciato al grande pubblico, con un livello gratuito limitato a 50 richieste al giorno.

Un’ora dopo, OpenAI ha rilasciato il proprio modello di frontiera, la versione finale di GPT-4 Turbo.

GPT-4 Turbo e Gemini Pro 1.5 sono sistemi “multimodali”, in grado di accettare più del semplice testo. Ciascuno può ricevere input di immagini, mentre Gemini può anche accettare audio e video.

Nelle prime ore del mattino in Francia, Mistral, una startup AI fondata da alcuni ex colleghi di Clegg nel team AI di Meta, ha rilasciato il suo modello di frontiera, Mixtral 8x22B. A differenza dei suoi due concorrenti americani, Mixtral è stato rilasciato tramite un semplice collegamento per il download di un file da 281 GB: l’azienda, come Meta, adotta un approccio “open source” e pubblica i suoi sistemi di intelligenza artificiale gratuitamente affinché chiunque possa scaricarli e svilupparli.

Questo approccio è stato criticato come potenzialmente pericoloso, poiché lascia lo sviluppatore incapace di intervenire e impedire che i suoi sistemi vengano utilizzati per scopi dannosi, né di mettere offline i modelli se vengono scoperte vulnerabilità o pregiudizi che devono essere corretti. Altri, tra cui Meta, lo difendono poiché, in definitiva, porta a risultati migliori rispetto ai sistemi “tenuti nelle mani avide di un piccolo numero di aziende molto, molto grandi e benestanti della California” (testuale).

Secondo un rapporto di The Information, Meta’s Llama 3 dovrebbe essere rilasciato inizialmente nelle sue versioni più piccole e meno potenti, fino al rilascio del modello di frontiera più avanzato dell’azienda quest’estate. Tuttavia, potrebbe dover affrontare una forte concorrenza: si ritiene che OpenAI stia pianificando un periodo di tempo simile per il suo prossimo modello GPT, GPT-5, con il direttore operativo della società, Brad Lightcap, che ha detto al Financial Times che sarebbe arrivato “presto”.

Tuttavia, gli esperti si sono chiesti se l’approccio del “modello linguistico di grandi dimensioni” condiviso da tutti i sistemi di intelligenza artificiale di frontiera potrebbe raggiungere i suoi limiti. “Sentiamo molte persone dire: ‘Oh mio Dio, entro il prossimo anno avremo [l’intelligenza artificiale generale]”, ha detto Yann LeCun, capo scienziato dell’intelligenza artificiale di Meta, rispondendo a un’affermazione del fondatore di xAI, Elon Musk.

“Semplicemente non sta succedendo. Abbiamo sistemi di intelligenza artificiale che possono superare l’esame di abilitazione, ma non possono sparecchiare la tavola e riempire la lavastoviglie. Abbiamo sistemi che manipolano il linguaggio e ci ingannano facendoci credere che siano intelligenti, ma non riescano a comprendere il mondo”.

Invece, ha suggerito LeCun, i ricercatori dovevano lavorare su quella che lui chiamava l’intelligenza artificiale “orientata agli obiettivi” con la capacità di ragionare e pianificare il mondo, piuttosto che lavorare solo sulle parole.

Questo approccio potrebbe generare sistemi di intelligenza artificiale con abilità veramente sovrumane, ha affermato LeCun. Questa “è più una visione che altro”, ha aggiunto, “ma sta facendo progressi esponenziali, quindi sono abbastanza fiducioso che ci arriveremo”.

Fonte: The Guardian