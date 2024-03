Financial Times lancia il chatbot Ask FT

Il Financial Times ha lanciato Ask FT, un chatbot di intelligenza artificiale pensato per rispondere a quesiti sui temi economici e finanziari trattati dal quotidiano.

Basato sul modello AI Claude della startup Anthropic, Ask FT risponde in linguaggio naturale attingendo dagli articoli del giornale.

Il chatbot è stato addestrato sulle informazioni presenti nel database della testata britannica.

Attualmente accessibile solo a poche centinaia di abbonati FT Professional, il chatbot potrebbe presto essere esteso ad altri utenti dopo un periodo di test.

Una particolarità di Ask FT è che ogni risposta generata dall’AI riporta link alle fonti informative del Financial Times utilizzate.