BlackRock: sicurezza rafforzata a Larry Fink per minacce “anti-woke”

BlackRock ha più che triplicato la spesa per la sicurezza nell’abitazione di Larry Fink lo scorso anno, dopo che il presidente e amministratore delegato del gestore patrimoniale è diventato un bersaglio per gli attivisti “anti-woke” e i teorici della cospirazione.

Il gestore di fondi da 10,5 trilioni di dollari ha pagato 563.513 dollari per “migliorare i sistemi di sicurezza domestica” nelle residenze di Fink durante il 2023, oltre a 216.837 dollari di protezione da parte delle guardie del corpo, secondo la divulgazione di BlackRock sui compensi dei dirigenti nei documenti depositati all’inizio di questo mese, riporta il Financial Times.

Il 71enne capo del più grande gestore finanziario del mondo è stato additato da conservatori e gruppi marginali come parte di una reazione contro l’utilizzo da parte di BlackRock di investimenti basati su fattori ambientali, sociali e di governance.

BlackRock è stato più volte citato nei dibattiti elettorali delle primarie tra i rivali di Donald Trump per la nomina presidenziale del partito repubblicano. Vivek Ramaswamy, uno dei candidati, ha definito Fink “il re del complesso industriale woke e del movimento ESG”.

Fink all’epoca disse che i riferimenti al dibattito erano “un triste commento sullo stato della politica americana”. Gli uffici di BlackRock sono stati anche presi di mira da periodiche proteste da parte di attivisti climatici che affermano che non è stato fatto abbastanza per promuovere la decarbonizzazione.

Nel 2022, il gestore patrimoniale ha istituito piani di sicurezza personali per Fink e il presidente di BlackRock Robert Kapito, a seguito di un rapporto di un gruppo di sicurezza. La società ha affermato che i servizi di sicurezza erano “nell’interesse della società e dei suoi azionisti”, a causa del “valore critico” che la coppia fornisce.

BlackRock non è l’unica azienda statunitense ad aumentare le spese per la sicurezza del proprio amministratore delegato.

Il pacchetto di risarcimenti del capo della Disney Bob Iger per il 2023 includeva 1,2 milioni di dollari in costi per “servizi e attrezzature di sicurezza”, ha affermato l’azienda in una dichiarazione all’inizio di quest’anno. Si è trattato di un aumento rispetto a $830.437 dell’anno precedente. Iger è tornato al ruolo di amministratore delegato nel novembre 2022 in un momento in cui la Disney veniva pesantemente criticata per essere “troppo woke”.

Fonte: Financial Times