Difesa Ue: solo 1,5 miliardi per il riarmo. In funzione anti Russia

La Commissione europea ha promesso di rendere la base industriale del continente più competitiva, in termini di Difesa, di “sfruttarne tutto il potenziale” e di fornire un livello di preparazione manifatturiera in grado di resistere all’aggressione russa.

Questo è quanto emerge dalla prima strategia industriale della difesa lanciata dalla Commissione, che include proposte per rompere la dipendenza dell’Unione Europea dall’hardware militare statunitense e istituire un nuovo programma europeo per l’industria della difesa (EDIP) volto a incrementare la produzione di armi e aumentare la collaborazione tra i produttori.

Per sostenere l’EDIP, l’UE investirà 1,5 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari) nel progetto tra il 2025 e il 2027.

Tali finanziamenti relativamente modesti sono ben al di sotto della raccomandazione formulata a gennaio da Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, di stanziare uno speciale fondo di 100 miliardi di euro (109 miliardi di dollari) per progetti di difesa.

La Commissione europea detta e supervisiona le leggi, le politiche e il bilancio dell’UE.

In una dichiarazione si afferma che la strategia industriale della difesa “stabilisce una visione chiara a lungo termine per raggiungere la preparazione industriale della difesa nell’Unione europea”, avvertendo però che una maggiore preparazione richiede agli Stati membri di “investire di più, meglio, insieme ed in modo europeo”.

L’attenzione alla prontezza e all’urgente necessità di adattarsi alla minaccia russa è fortemente articolata in tutto il testo della strategia stessa.

“Di fronte al ritorno della guerra ad alta intensità in Europa, a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, l’Unione deve migliorare rapidamente la sua preparazione alla difesa”, si legge nel documento.

“La preparazione del settore della difesa deve essere rafforzata in tutta l’Unione, prestando particolare attenzione alle implicazioni specifiche che ciò ha per gli Stati membri più esposti al rischio di materializzazione delle minacce militari convenzionali”.

Due degli obiettivi più ambiziosi fissati nel documento riguardano gli Stati membri dell’UE, 27 in tutto, che si procureranno collettivamente il 40% delle loro attrezzature di difesa entro il 2030 e uno sforzo per “garantire” entro la stessa data che il valore commerciale delle “difese intra-UE” rappresenta il 35% del mercato complessivo della difesa dell’UE.

La Commissione vuole anche vedere “progressi costanti” nel fatto che gli Stati membri spendano, come minimo, il 50% dei loro bilanci per la difesa in appalti europei.

Resta da vedere come avverrà questa trasformazione sismica, soprattutto perché l’Europa fa molto affidamento sull’equipaggiamento militare statunitense.

Ad esempio, secondo il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski, circa il 56% di tutti gli ordini di nuove attrezzature da parte della Polonia tra il 2018 e il 2022 sono stati dati a società statunitensi.

Ancora più preoccupante, il 78% delle acquisizioni militari degli Stati membri dell’UE dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 al giugno 2023 sono state firmate con produttori al di fuori dell’Europa, con gli Stati Uniti che da soli rappresentano il 63% del totale, secondo i dati dell’Institute for International francese. e Affari Strategici (IRIS), un think tank, come è indicato in questo [PDF].

Ci sono alcuni segnali positivi di progresso industriale per l’UE, con la sua base industriale e tecnologica di difesa (EDTIB) che ha aumentato la capacità di produzione di munizioni del 50%, dall’inizio della guerra in Ucraina. Secondo la nuova strategia, nel breve termine tale capacità dovrebbe crescere.

L’EDTIB è “già in grado di produrre un milione di colpi di artiglieria all’anno e si prevede che raggiungerà una capacità di oltre 1,4 milioni entro la fine del 2024 e di 2 milioni entro la fine del 2025”, si aggiunge.

Nonostante gli adeguamenti della produzione, l’UE è stata costretta ad ammettere che avrebbe mancato l’obiettivo di consegnare 1 milione di munizioni all’Ucraina entro la fine di questo mese. Piuttosto, ci vorrà fino alla fine del 2024 perché ciò accada.

La strategia riconosce che la realizzazione di una crescita industriale a livello europeo dipende da un aumento del “volume degli ordini” da parte degli Stati membri, che può avere successo solo se i bilanci nazionali per la difesa vengono rafforzati.