Sondaggio, Michelle Obama non fa meglio di Biden contro Trump

Secondo un sondaggio pubblicato negli Stati Uniti, l’ex first lady Michelle Obama tallona l’ex presidente Donald Trump con lo stesso margine del presidente Joe Biden, in un ipotetico scontro per le elezioni presidenziali di novembre.

Il sondaggio pubblicato da J.L.Partners/Daily Mail mostra che il 47% dei 1.000 probabili elettori intervistati sosterrebbe Trump in una corsa contro Michelle Obama, che prenderebbe il 44%. La ripartizione delle risposte degli altri intervistati non è stata dettagliata.

Questo margine è identico al margine di tre punti tra Trump e Biden nello stesso sondaggio, anche se Trump ottiene una percentuale leggermente più alta di sostegno contro Obama, che qualche analista politico ha considerato una potenziale alternativa a Biden per i democratici. Trump è avanti a Biden 46% a 43%.

Il cofondatore di J.L Partners, James Johnson, ha dichiarato al Mail:

“Gli elettori non sono più desiderosi di votare per Michelle rispetto a Trump di quanto lo siano per Biden, con Trump che la batte in generale, e anche tra gli indipendenti”.

“Non è mai stata un’ipotesi molto realistica, ma questo sondaggio smentisce l’idea che lei possa rappresentare una sorta di forza salvifica per i democratici”, ha aggiunto il sondaggista.

A gennaio, l’ex first lady ha dichiarato di essere “terrorizzata da ciò che potrebbe accadere” nelle elezioni del 2024.

“Il fatto che la gente pensi: ‘Il governo, fa davvero qualcosa?’ E io dico, ‘Oh mio Dio, il governo fa tutto per noi’”, ha detto Michelle Obama. “E non possiamo dare per scontata questa democrazia. E a volte, temo che lo facciamo.

A marzo, Michelle ha rifiutato l’idea di candidarsi alla presidenza, nel momento in cui le preoccupazioni sull’età e sulla memoria di Biden erano aumentate in seguito al rapporto Hur. “Come l’ex First Lady Michelle Obama ha espresso più volte nel corso degli anni, non si candiderà alla presidenza”, ha dichiarato a NBC News Crystal Carson, direttore delle comunicazioni dell’ufficio della ex first lady.

Nel sondaggio il 45esimo presidente ha il 43% dei consensi, rispetto al 39% di Biden. Il 7% sostiene l’indipendente Robert F. Kennedy Jr., il 2% sostiene l’indipendente Cornel West, e Jill Stein del Partito dei Verdi ottiene l’1%.

Il sondaggio ha campionato 1.000 probabili elettori dal 20 al 24 marzo e ha un margine di errore di ± 3,1 punti percentuali.