Presidenziali USA, RFK Jr. ha scelto Nicole Shanahan

Robert F. Kennedy Jr. ha scelto Nicole Shanahan, un avvocatessa californiana precedentemente sposata con il co-fondatore di Google Sergey Brin, come sua compagna di corsa per la sua candidatura alle presidenziali di novembre.

Shanahan, 38 anni, gestisce anche una fondazione focalizzata sui diritti riproduttivi, sulla giustizia penale e sull’ambiente. Prima di sostenere la candidatura indipendente di Kennedy e lasciare il Partito Democratico, Shanahan era stata in precedenza una donor di campagne democratiche, compreso il sostegno all’elezione di Joe Biden nel 2020. Kennedy ha annunciato la sua scelta martedì a Oakland, in California, dove Shanahan è cresciuta.

Shanahan, ha detto Kennedy, corrispondeva all’elenco delle qualità che stava cercando nella persona che dovrà accompagnarlo nella corsa elettorale, tra cui l’aver lavorato per aumentare la disponbilità di cibo sano e privo di pesticidi, con una grande conoscenza della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, senza contare poi che è anche atletica. Ha anche elogiato il loro condiviso scetticismo nei confronti delle agenzie del governo americano e si è detto a favore del sostegno di politiche di sicurezza alle frontiere di pari passo a un’immigrazione legale più aggressiva. Ha detto che per lui era importante avere una compagna di corsa giovane che possa attrarre i giovani elettori pessimisti.

Shanahan ha detto che non pensava molto di Kennedy un anno fa, ma dopo aver ascoltato le sue interviste è diventata una sua fan. “Per la prima volta da molto tempo ho sentito di nuovo la speranza per la nostra democrazia”, ha detto. Un ticket Kennedy-Shanahan si concentrerebbe sulla salute del Paese.

Kennedy, un avvocato ambientale della dinastia politica più famosa d’America, sta attualmente lavorando per entrare nel ballottaggio in ogni stato dopo aver lasciato le primarie democratiche per candidarsi come indipendente.

Ogni stato ha requisiti diversi per comparire in una votazione come indipendente, inclusa la selezione di un compagno di corsa in alcuni stati. Partecipare a quelle urne sarà una proposta costosa per la campagna di Kennedy; non è ancora chiaro se Shanahan abbia intenzione di aiutarlo attingendo ai propri fondi.

Anche se ha poche possibilità di vittoria, la candidatura di Kennedy potrebbe fare la differenza negli Stati competitivi che decideranno se a novembre vincerà il presidente Biden o l’ex presidente Donald Trump. I democratici sono particolarmente preoccupati che possa danneggiare la candidatura di Biden e hanno intensificato gli attacchi nelle ultime settimane, anche se alcuni sondaggi hanno mostrato che Kennedy sta allontanando più sostegno da Trump.

I democratici sono stati molto più nervosi riguardo alla candidatura di Kennedy rispetto ai repubblicani, anche se entrambi i partiti si sono affrettati a criticare l’annuncio.

Martedì il Comitato nazionale democratico ha tenuto una conferenza stampa con funzionari democratici eletti, anche provenienti da stati “contesi”, che hanno accusato Kennedy di aiutare Trump. La senatrice dello stato del Michigan Mallory McMorrow ha detto che Kennedy era “Donald Trump con un nome Kennedy che gli è stato appicicato addosso”.

Nel frattempo, un portavoce di un super PAC allineato a Trump ha rilasciato una dichiarazione definendo Kennedy un “radicale di estrema sinistra” e sottolineando il passato sostegno di Shanahan a Biden.

Shanahan, una novizia politica, è stata messa sotto i riflettori per la sua rottura pubblica con Brin nel corso di una breve presunta relazione che ha avuto con Elon Musk nel 2021, rapporto che ruppe la lunga amicizia tra i due miliardari, ha riferito il Wall Street Journal. Dopo la pubblicazione dell’articolo, Musk ha negato le accuse e Shanahan ha poi fatto lo stesso.