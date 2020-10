Elezioni Usa: Rupert Murdoch predice una vittoria a valanga per Joe Biden

(WSC) NEW YORK – Il tycoon australiano proprietario di Fox Tv, Rupert Murdoch, influente sostenitore del presidente Trump, sta dicendo alle persone del suo cerchio ristretto che Joe Biden vincerà le elezioni presidenziali del 3 novembre in maniera schiacciante.

Il miliardario di origine australiana e naturalizzato americano è disgustato dalla gestione dell’epidemia da parte di Trump. “Il presidente è il suo stesso peggior nemico, non ascolta i consigli su come gestire al meglio il Covid-19, e sta creando una crisi senza fine per la sua amministrazione”, raccontano tre persone che hanno parlato con Murdoch le cui confidenze sono state raccolte dal sito TheDailyBeast.

In risposta a una richiesta via e-mail per l’articolo, in cui la testata web chiedeva a Murdoch se secondo lui Biden vincerà con una valanga di voti, e quali fosse la sua opinione sulla gestione del coronavirus da parte di Trump, Murdoch ha risposto:

“Nessun commento tranne che non ho mai definito Trump un idiota”, riferendosi a un report del 2018 secondo cui il magnate dei media avrebbe definito il presidente un “fottuto idiota”, subito dopo una chiacchierata a due che aveva come oggetto la politica sull’immigrazione.

Ai suoi collaboratori Murdoch ha confidato: “La gente è pronta per Sleepy Joe”.