Biden punta alla giugulare di Trump?

Il presidente Biden sta spingendo in privato per un approccio molto più aggressivo verso la campagna elettorale di novembre: puntare alla giugulare di Donald Trump.

Biden è convinto che farà innervosire il repubblicano se lo prenderà in giro quotidianamente, riferiscono fonti giornalistiche di Washington.

Biden ha detto agli amici che pensa che Trump sia ‘traballante’, sia intellettualmente che emotivamente, e che esploderà se Biden si esibirà e lo pungolerà senza pietà – “andrà in tilt in pubblico”, come riferisce un consigliere della Casa Bianca.

Altre fonti confermano che il presidente cerca lo scontro.

L’istinto di Joe gli dice di lasciar perdere pensando alle conseguenze di una nuova vittoria presidenziale da parte di Trump, insomma non ci cerde. L’inquilino della Casa Bianca ha detto al New Yorker che Trump si rifiuterà di ammettere di aver perso, anche stavolta.

Questo approccio aggressivo per fronteggiare Trump costituirebbe un allontanamento dalla tradizionale campagna di rielezione così come sono state gestite di Rose Garden.

Invece di concentrarsi sull’occupazione (posti di lavoro) e sull’economia – aree in cui i sondaggi suggeriscono che gli americani non danno molto credito a Biden – il presidente punta a combattere tanto contro Trump personalmente quanto sui suoi stessi risultati.

Un potenziale vantaggio è che questa strategia degli spin doctor di Washington aiuterebbe a placare le preoccupazioni sull’età di Biden dimostrando che a 81 anni può ancora sferrare uppercut all’avversario.

“Loser” è la provocazione di Biden preferita su Trump

In una rara e lunga intervista con il New Yorker pubblicata ieri, Biden ha detto: “Sono l’unico che lo abbia mai battuto. E lo batterò ancora”.

“Trump ha perso 60 cause giudiziarie – 60”, ha detto recentemente il democratico, riferendosi alle ricorsi legali per conto di Trump che presupponevano frodi nelle elezioni del 2020. (In realtà sono 63.) “Il percorso legale lo ha semplicemente riportato alla verità: che io ho vinto le elezioni e lui è un perdente”.