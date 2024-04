Mike Tyson, un KO vendendo marijuana

L’ex campione dei pesi massimi di boxe Mike Tyson ha un’azienda di cannabis che vende i prodotti a base di marijuana, inclusa erba e vaporizzatori, e anche cibi commestibili (foto sotto) che hanno la forma dell’orecchio di Evander Holyfield, che Tyson notoriamente morse durante un match del 1997.

La società vende in 20 stati degli Stati Uniti e ad Amsterdam, Barcellona e Tailandia. L’azienda, attraverso una partnership con PHCANN International in Macedonia, è in procinto di lanciarsi nel mercato tedesco per uso adulto recentemente legalizzato, nonché nell’industria altamente restrittiva della marijuana medica del Regno Unito.

Nel mercato altamente competitivo della cannabis legale da 28 miliardi di dollari, i marchi sostenuti dalle celebrità di solito non vanno bene, ma Tyson 2.0 gode della posizione di marchio di celebrità più venduto del settore, secondo i dati di fatturato.

Tyson 2.0 funziona secondo un modello di licenze, stringendo accordi con affiliati che coltivano, producono e vendono i suoi prodotti a base di cannabis. Nel 2023, il marchio ha generato entrate per 150 milioni di dollari, stima Forbes, di cui circa il 30% proveniente dalle vendite di cannabis e il resto da accessori, CBD, vaporizzatori di nicotina e altri prodotti.

Fondata nel 2021, Tyson 2.0 è interamente di proprietà di Carma Holdco Inc., con sede a Las Vegas, che Tyson ha cofondato con Adam Wilks, imprenditore di private equity e cannabis. Tyson è uno dei maggiori azionisti della società, che possiede anche il marchio di cannabis della leggenda del wrestling Ric Flair, Ric Flair Drip, e la linea di erba EVOL dell’artista hip-hop vincitore del Grammy, Future.

