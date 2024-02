Biden definisce Putin: “un pazzo SOB”

Il presidente Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin un “pazzo figlio di puttana”, (crazy SOB – son of a bitch) nel corso di in un paio di raccolte fondi sulla costa della California. Commenti che segnalano un cambio di linguaggio e atteggiamento, percepibile pure nei confronti di Donald Trump e dei repubblicani della Camera per aver bloccato nuovi aiuti all’Ucraina.

Biden ha parlato a lungo con i suoi donors e ha costellato le sue osservazioni con valutazioni feroci sullo stato del Partito Repubblicano mentre l’America va verso il re-match elettorale con Trump.

Mercoledì sera, durante una raccolta fondi per la sua campagna di rielezione, il presidente Joe Biden ha definito il presidente russo Vladimir Putin un “pazzo figlio di puttana” e ha preso di mira i commenti dell’ex presidente Donald Trump che si paragonava al leader dell’opposizione russa morto la settimana scorsa in una prigione artica.

Biden stava parlando del cambiamento climatico quando ha detto: “Abbiamo un figlio di puttana pazzo come Putin e altri, e dobbiamo sempre preoccuparci del conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”.

Biden ha anche detto di essere rimasto sbalordito dai recenti commenti fatti dal suo probabile sfidante repubblicano, che ha paragonato la morte sospetta in carcere del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny ai suoi problemi legali negli Stati Uniti. Trump è stato multato di 350 milioni di dollari dopo che un giudice di New York ha scoperto che aveva mentito per anni sulla sua ricchezza nei rendiconti finanziari delle sue società. Trump ha affermato che la sentenza è una forma di “comunismo o fascismo”.

Trump continua a bloccare di fatto le misure per bloccare il confine meridionale degli Stati Uniti, oltre a fornire assistenza a Ucraina e Israele, il tutto per spingere i repubblicani a non concludere un accordo con Biden in questo anno di elezioni. La situazione di stallo palesemente politicizzata ha lasciato la difesa dell’Ucraina in bilico, e Biden ha chiarito che secondo lui il Congresso, spesso diffamato, ha raggiunto un nuovo minimo.

“Ho prestato servizio con veri razzisti. Ho prestato servizio con Strom Thurmond. I repubblicani dimostrano sempre di essere il partito del caos e il partito della divisione”. Biden è impegnato in un tour di tre giorni sulla costa occidentale che ha incluso raccolte fondi nel sud e nel nord della California, eventi che si aggiungeranno ai 130 milioni di dollari che la sua campagna aveva accumulato alla fine di gennaio.